Airbus выкатил сверхдальний A350-900ULR



Сверхдальний авиалайнер Airbus A350-900ULR.

Источник: militaryparitet.com Сверхдальний авиалайнер Airbus A350-900ULR.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 28 февр. 2018 – Компания Airbus выкатила первый сверхдальний авиалайнер Airbus A350-900ULR. Этот вариант предназначен для авиакомпании Singapore Airlines, сообщает сегодня flightglobal.com.

"Будут измеряться улучшенные характеристики планера, полученные в результате аэродинамических усовершенствований, включая расширенные крылышки", добавляет Airbus.

Авиакомпания Singapore Airlines планирует использовать авиалайнеры для полетов в Нью-Йорк, заказаны 7 машин.