Airbus выкатил сверхдальний A350-900ULR
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Сверхдальний авиалайнер Airbus A350-900ULR.
Источник: militaryparitet.com
"Военный Паритет", 28 февр. 2018 – Компания Airbus выкатила первый сверхдальний авиалайнер Airbus A350-900ULR. Этот вариант предназначен для авиакомпании Singapore Airlines, сообщает сегодня flightglobal.com.
"Будут измеряться улучшенные характеристики планера, полученные в результате аэродинамических усовершенствований, включая расширенные крылышки", добавляет Airbus.
Авиакомпания Singapore Airlines планирует использовать авиалайнеры для полетов в Нью-Йорк, заказаны 7 машин.
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28.02.2018
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