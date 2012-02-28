Конструктор рассказал о "сложностях" с российской ЗРС С-500



Транспортно-пусковой контейнер, предположительно, новой противоракеты ПРС-1М (53Т6М) разработки АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" (Екатеринбург; входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), запущенной с многоканального стрельбового комплекса (МКСК) 5Ж60П "Амур-П". Сары-Шаган, 23.11.2017.

Источник: кадры из видео Министерства обороны России Транспортно-пусковой контейнер, предположительно, новой противоракеты ПРС-1М (53Т6М) разработки АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" (Екатеринбург; входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), запущенной с многоканального стрельбового комплекса (МКСК) 5Ж60П "Амур-П". Сары-Шаган, 23.11.2017.Источник: кадры из видео Министерства обороны России

Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" по боевым характеристикам превзойдет американский THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), однако его испытания "не обходятся без объективных сложностей", заявил журналу "Воздушно-космический рубеж" генеральный конструктор, заместитель гендиректора концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов. Его слова приводит "Интерфакс".

"Большую часть испытаний систем предыдущего поколения в этом классе мы проводили с использованием полигонов, ныне находящихся на территориях сопредельных государств, и неудобства, которые при этом возникали, никуда не делись и сегодня", — отметил разработчик.

По его словам, "ЗРС С-500 классифицируется как система пятого поколения, и она будет решать, в том числе, и задачи противоракетной обороны (ПРО)". "Мы стремимся существенно превзойти по многим характеристикам те достижения, которые реализованы американцами в мобильном противоракетном комплексе THAAD", — сказал разработчик.

По сравнению с действующими С-400 новая система "будет совершенно другой конструктивно и технически, будет иметь новые локационные и вычислительные средства, новые зенитные управляемые ракеты", пояснил Созинов. "Еще один важный момент — и это мировой тренд — базовые режимы работы в ЗРС С-500 будут автоматическими. То есть вмешательство человека-оператора в ходе боевой работы предполагается, но основной режим всех средств С-500 по отдельности, да и самой системы в целом, является автоматическим", — заявил конструктор.

С-500 предназначена для одновременного обнаружения и перехвата до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также уничтожения боевых блоков гиперзвуковых ракет. Радиус поражения системы составляет 600 километров. Первые комплексы С-500 российские военные начнут получать в 2019-2020 годах.

THAAD предназначен для высотного перехвата ракет среднего радиуса действия. Комплекс ПРО включает противоракетный радар, шесть пусковых установок, 48 ракет, а также пульт управления и электрогенератор. Система разрабатывается и производится (с 2008 года) под руководством корпорации Lockheed Martin.