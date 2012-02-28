Конкурс в военно-морские училища РФ вернулся на советский уровень



Воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища.

Источник: © Лев Федосеев/ТАСС Воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища.Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

Начальник ВУНЦ ВМФ вице-адмирал Владимир Касатонов считает, что в следующем учебном году высшие военно-морские учреждения планируют набрать на 5-10% курсантов больше, чем в текущем

САНКТ-ПЕТРЕБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Конкурс в высшие военно-морские образовательные учреждения, входящие в систему Военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВМФ России, вышел на показатели, которые фиксировались в советское время. Об этом сообщил ТАСС начальник ВУНЦ ВМФ вице-адмирал Владимир Касатонов.

"С этого года мы вышли на полный набор. У нас некоторое время были наборы неполные, сейчас мы полностью вышли на заложенные возможности и на тот конкурс, который был до 90-х годов: более четырех человек на место, по девушкам - более 12 человек на место. Я думаю, что это не предел", - рассказал Касатонов.

Также вице-адмирал отметил высокий минимальный бал среди поступающих в военно-морские училища. "С такими минимальными баллами поступают в престижные учебные заведения. При том что специальности у нас весьма сложные: от ядерной физики, управления ядерными реакторами до управления сложнейшим оружием и вычисления курса корабля в море", - сказал он.

По словам Касатонова, в следующем учебном году высшие военно-морские учреждения ВУНЦ ВМФ планируют набрать на 5-10% курсантов больше, чем в текущем. "Около 1000 человек будет отобрано по всем военно-морским институтам, входящим в систему Военного учебно-научного центра ВМФ. Это на 5-10% больше, чем в этом году", - рассказал Касатонов.

Кроме того, два высших училища, не входящие структурно в ВУНЦ ВМФ, - Тихоокеанское и Севастопольское - примут около 150 новобранцев каждое.

Свою историю Военный учебно-научный центр ВМФ ведет со времен Петра I, когда в 1701 году в Москве была учреждена Навигацкая школа. В настоящее время в состав ВУНЦ входят высшие военно-морские институты и академии в Санкт-Петербурге, Пушкине, Петродворце, Калининграде. С января 2012 года в составе ВУНЦ ВМФ работают учебные центры по подготовке подводников в Обнинске Калужской области и Сосновом Бору Ленинградской области.

Учебно-тренировочные комплексы

ВУНЦ ВМФ России, получат до 2020 года 90 новых учебно-тренировочных комплексов и тренажеров, сообщил Владимир Касатонов.

"Мы непрерывно получаем новые тренажеры: до 2020 года - еще 90, а в этом году - 16 новых тренажеров и образцов новой техники", - рассказал Касатонов, добавив, что сейчас центр оснащен современными тренажерами на 80%.

Он пояснил, тренажеры позволяют обучать курсантов работе на новейшей надводной и подводной технике, современных системах связи и радиотехнического оборудования, а также использованию современных водолазных комплексов. При этом курсанты могут отрабатывать действия в условиях сложной метеообстановки и моделируемых нештатных ситуаций.

Переподготовка в военно-морских вузах

Около 2,5 тысячи офицеров ВМФ России будут направлены в 2018 году на переподготовку в высшие учебные заведения в системе ВУНЦ Военно-морского флота страны, сообщил Касатонов.

"Переподготовку пройдут порядка 2,5 тысячи человек. Это включая тех, кто на краткосрочной переподготовке, на более долгих сроках (до девяти месяцев) и тех, кто получает высшее и второе высшее образование", - пояснил вице-адмирал.

По словам Касатонова, постоянная переподготовка офицеров необходима в условиях быстрого технического обновления флота. "Флот не стоит на месте, новые корабли появляются на постоянной основе. И для этого нужны и новые знания, и новые умения", - сказал он.

Также, отметил вице-адмирал, будет продолжена программа стажировки преподавателей военно-морских училищ на действующих кораблях флота. "Они каждый год проводят определенное количество часов, стажируясь на действующем флоте, изучают действующие корабли в зависимости от своей специальности, реальную технику и особенности ее эксплуатации на флоте", - пояснил он.