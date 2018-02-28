Почему высококвалифицированные кадры уезжают из России и как их вернуть?



Кадры.

Источник: http://www.infoorel.ru/ Кадры.Источник: http://www.infoorel.ru/

Перед многими странами в настоящее время остро стоит вопрос реформирования миграционной политики. Россия же озадачена одним из самых важных вопросов иммиграции - возвращением талантливых соотечественников, которые могут исправить нехватку квалифицированных работников и способствовать развитию инноваций и предпринимательства. Анализ статистики по получению патентов позволяет лучше понять сложившийся тренд эмиграции молодых изобретателей из России и сформулировать мотивы молодых ученых строить карьеру за рубежом.

Экономисты стали значительно лучше понимать последствия эмиграции высококвалифицированных кадров для экономики страны. Тем не менее, несмотря на эти улучшения, остаются существенные пробелы в качестве данных, отражающих тренды миграции. В основном, используются данные переписи, которая проводится только каждые десять лет. Чтобы преодолеть эти ограничения, в рамках анализа, проведенного компанией PitchMe, занимающейся разработкой новых моделей по мобилизации человеческих ресурсов, были использованы иной источник информации – заявки на регистрацию патентов в странах Европы и США. Патентные данные доступны во многих странах и обновляются каждый год. Кроме того, в них находятся данные о носителях ноу-хау – самой квалифицированной группе мигрантов, которая вносит существенный вклад в развитие страны.

Были рассмотрены патенты, заявки на которые были поданы с 2015 года в Европе и США и выявлены следующие интересные факты:

76 % заявок на патенты были поданы создателями, родившимся за границей (18% из которых были выходцами из России);

54 % патентов были поданы группами иностранных изобретателей, которые могут столкнутся с визовыми барьерами: студентами, аспирантами или научными сотрудниками;

Изобретатели, родившиеся в России, сыграли значительную роль в производстве полупроводниковых приборов (13%), информационных технологиях (8%), импульсных или цифровых коммуникациях (6%), фармацевтических препаратах или препаратах (9%) и оптике (7%).

Данные выше показывают, что количество людей из России, стремящихся реализовать себя за пределами страны достаточно большое. Это подтверждает и статистика эмиграции с Юга на Север, которая свидетельствует, что Китай и Индия доминируют по количеству мигрантов, (см. приведенную ниже карту). За ними следуют Россия, Турция, Иран, Румыния и Мексика.

Что же приводит к миграции молодых талантов?

В результате анализа данных мы обнаружили, что многие факторы, объясняющие общую миграцию, также лежат в основе миграции высококвалифицированных кадров. В частности, экономические показатели позитивно влияют на принятие решения о миграции изобретателями или инноваторами. Визовые вопросы во многих случаях не становятся препятствием, так как высококвалифицированные мигранты - как правило- лучше осведомлены о возможностях трудоустройства, будучи более адаптивными и способными преодолевать юридические препятствия для миграции.

Еще один интересный вывод заключается в том, что желание добиться признания в сфере деятельности мигранта является определяющим фактором при выборе страны для академической или научной деятельности. Так, недавно назначенный ректор РЭШ Рубен Ениколопов, получивший степень в Гарвардском Университете, объясняет свой мотив переезда в Испанию выступая в Лондоне:

«В Штатах ты будешь одним из десятка тысяч экономистов, а в Испании ты будешь одним из… У тебя намного больше возможности внести вклад в науку, концентрируясь на исследованиях а не на том, как найти свое место под солнцем».

Последний, но немаловажный фактор, отмеченный исследователями в области медицины и биоинженерии – это то, как бюрократические процессы в институтах отражаются на эффективности научного процесса. Так, свой день описывает лаборант кафедры биоинженерии в Стэнфордском университете:

«Когда мне нужны реактивы или колбы для эксперимента, я просто пишу емэйл и мне приносят необходимое в течение пары часов. Даже если я до поздна засиживаюсь в лаборатории, утром у меня уже все на столе».

До этого в России ей приходилось месяцами ждать реактивов и получить их удавалось только если они была запланированы в бюджете. Из-за того что заказывать реактивы и необходимые материалы долго, ученые вынуждены самостоятельно привозить их в Россию, рассказывает профессор Школы инженерии и наук о материалах Лондонского университета королевы Марии Глеб Сухоруков. «Я каждый раз контрабандистом себя чувствую, каждую поездку», — отмечал он.

Как можно конкурировать за таланты за рубежом?

По словам научного сотрудника Центра теоретической физики имени Рудольфа Пайерлса физического факультета Оксфордского университета Андрея Старинца в глобальном рейтинге возвращения талантов Россия находится в шестом десятке стран, выступая в роли донора человеческого капитала для мировой науки.

Динамика эмиграции из России по данным Ростата на 2015-й год. Источник: https://vc.ru/

По разным оценкам, из России уехали от 100 до 800 тысяч ученых. На форуме «Наука будущего — наука молодых», проведенном в конце прошлого года заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов МФТИ Артем Оганов отметил, что

«…вместе с этими учеными Россию покинули, вероятно, триллионы долларов, потраченные на их образование: детсадовское, школьное, профессиональное. Мы потеряли не только человеческий капитал, но и абсолютно реальный капитал, вложенный в этих людей».

В рамках разработки платформы PitchMe был проведен анализ ряда зарубежных ресурсов по поиску работы для молодых выпускников и научных ставок (постдок, профессоров, доцентов) в странах Европы и Северной Америке. Выяснилось, что Российские компании не представлены ни на одном из них.

Как отмечалось выше, большинство патентов за рубежом регистрируется молодыми выпускниками или научными сотрудниками. И если научная деятельность – это выбор, который делается студентом задолго до выпускного, то поиск работы как правило откладывается на более поздний срок обучения. Осень — это период, когда стандартный академический цикл в Европе завершается и выпускники готовы к началу своей карьеры. Это знают и местные работодатели, которые всеми возможными способами борются за кандидатов. Октябрь и ноябрь – самые насыщенные месяцы по количеству карьерных выставок. Я посетила множество из них в разных странах Европы и встретила всего пару Российских компаний. Очень сложно донести до выпускника, что его ждут у себя в стране, если не работать с ними «в полях», не объяснять все преимущества выбора перед зарубежным работодателем.

Встречая российских выпускников, я слышу, что они готовы были бы вернуться в Россию. Для них ситуация поиска работы за рубежом намного сложнее, и найти постоянную позицию проблематично. Ребята с интересом смотрят на то, что происходит в России и какие есть возможности. Но я часто слышу слова сомнения, что их смущает низкая заинтересованность в них как выпускниках с зарубежным опытом со стороны Российских компаний, а также неопределенные карьерные перспективы. Чтобы привлекать таких кандидатов необходимо не только создать им такие условия, в которых их дальнейшая карьера будет предсказуема, но прежде всего показать им что в них заинтересованы. А для этого российские работодатели должны понять, что борьба за кадры начинается именно в конкурентной среде и ближе к студенту, в том числе и на карьерных выставках за пределами России.

Автор: Дина Байясановаа