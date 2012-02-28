Николай Никифоров выступил на Правительственном часе в Совете Федерации



Выступление Николая Никифорова на заседании Совета Федерации, 28 февраля 2018, Москва.

Источник: http://minsvyaz.ru/ Выступление Николая Никифорова на заседании Совета Федерации, 28 февраля 2018, Москва.Источник: http://minsvyaz.ru/

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров выступил на 430-м заседании Совета Федерации Федерального Собрания РФ в рамках Правительственного часа по вопросу «Об актуальных вопросах развития сферы связи и информационных технологий в условиях формирования цифровой экономики в Российской Федерации». Приводим текст его выступления.

«Уважаемые коллеги!

Что такое уже утвержденная программа “Цифровая экономика”, на достижение каких целей она направлена? Самое главное — она направлена на создание благоприятной правовой среды для применения цифровых технологий в экономике, наращивание компетенций в области цифровых технологий российских предприятий, развитие инфраструктуры обработки данных. Вся цифровая экономика про то, как мы собираем, обрабатываем и передаем данные. Это обеспечение нашей киберустойчивости. Все мы понимаем важность этого в нашей геополитической обстановке. И, конечно же, это развитие человеческого капитала. По сути, все аспекты, так или иначе, связаны с человеком, с нашими ведущими специалистами, которые эти технологии создают и разрабатывают.

Программой предусмотрена разработка и внедрение целого ряда цифровых национальных платформ, чтобы поддерживать научно-исследовательскую деятельность, подключать к интернету неподключенные или подключенные на недостаточно высокой скорости учреждения образования и здравоохранения. Реализация программы потребует тесного взаимодействия государства, бизнеса и науки.

Главная цель — создание десяти национальных компаний-лидеров — наших национальных чемпионов, которые принесут пользу цифровизации экономики России и займут достойное место на глобальном рынке. Сфокусироваться нужно именно на этом.

Подробнее остановлюсь на том, что уже сделано в сфере связи и информационных технологий. Это те традиционные вопросы, которые мы обсуждаем с вами в рамках правительственных часов и в ходе рабочих встреч, в рамках работы в регионах.

Наш самый главный задел с точки зрения цифровой экономики — созданы и работают заметные игроки рынка. Это “Яндекс” и “Мейл.ру”, производитель морских тренажеров и электронных навигационных систем “Транзас”, площадка электронных объявлений “Авито”, социальная сеть “ВКонтакте”, компания по производству цифровых решений в области безопасности “Лаборатория Касперского” и многие другие. Это сделано, в том числе, благодаря нашему академическому фундаментальному образовательному наследию и осмысленной политике в области новых технологий.

Грамотное регулирование отрасли связи привело к тому, что в России — один из самых низких в мире уровень цен на связь и интернет. При том, что территория нашей страны требует огромных инвестиций, с чем не сталкивается ни одно государство в мире. Технология связи четвертого поколения LTE доступна на территории, где проживает 70% наших граждан. За отчетные пять лет количество пользователей в стране выросло с 46% до 75%. Около 70 млн наших сограждан постоянно носят с собой те или иные мобильные устройства и в режиме онлайн используют их для организации своей ежедневной работы. И это является двигателем цифровизации целого ряда отраслей.

Мы всегда уделяли большое внимание проекту по устранению цифрового неравенства. Это вопрос всегда был актуален для Российской Федерации. Хочу доложить, что за отчетные период нам удалось проложить около 46 тысяч км волоконно-оптических линий, которые пришли в 5,6 тысяч населенных пунктов. И эта работа продолжается полным ходом. Это населенные пункты, куда связь без соответствующих поправок в федеральный закон “О связи” просто бы не пришла. А сегодня там полноценно развивается среда для дальнейшего построения той самой цифровой экономики. Напомню и про такие ключевые проекты, которые удалось реализовать на Дальнем Востоке: это подводные линии связи по дну Охотского моря Сахалин — Магадан — Камчатка, проект на территории Якутии, где особо остро стояла проблема подключения населенных пунктов. В 2017 году настоящим событием стало подключение Норильска — город с населением 180 тысяч человек, где создается почти 2% ВВП, все эти годы не имел наземной линии связи. Это был настоящий праздник, весь город вышел на улицы и отмечал то, что теперь нет цифрового неравенства, и появился скоростной недорогой доступ в интернет по сравнению со спутниковой связью, которая была до этого.

Мы продолжим реализацию проекта по подключению малых населенных пунктов. К счастью, нам удалось отрегулировать вопрос с финансовым блоком Правительства, и больше не идет изъятие целевых средств фонда универсальной услуги связи. Все эти средства идут сегодня на решение задачи, которая предусмотрена федеральным законом. Полным ходом развернута работа по подключению учреждений здравоохранения к скоростным каналам связи. Напомню, что такую задачу Правительству поставил Президент нашей страны в своем ежегодном послании 1 декабря 2016 года. В этом году мы эту работу завершим.

В 2017 году мы подключили более трех тысяч медицинских учреждений. Около десяти тысяч будут подключены в 2018 году. Эта работа проходит на местах. Нужно помнить, что в населенных пунктах, куда приходит скоростная связь, проживают люди и присутствуют другие организации, а не только больница, в которую придет возможность применения телемедицины и самых современных медицинских информационных технологий. Интернет придет в дома, в органы местного самоуправления, в школу, в библиотеку, учреждения культуры и так далее.

Активно развиваются электронные госуслуги. 65 млн наших граждан зарегистрированы на Едином портале госуслуг. Возрастает доверие к самой цифровой среде, к электронному способу взаимодействия гражданина и бизнеса с государством. В качестве яркого проекта хотел бы упомянуть об электронном открепительном удостоверении в контексте предстоящего голосования на выборах Президента страны 18 марта 2018 года. Теперь открепительное удостоверение можно получить с помощью портала госуслуг. Около миллиона граждан воспользовались услугой выбора участка для голосования. Это говорит о том, что цифровая трансформация приходит даже в такие консервативные политически ответственные темы, как организация выборов.

Что нужно сделать сейчас, чтобы цифровая трансформация действительно создала условия для ускорения экономического роста в России? Нам предстоит устранить оставшиеся барьеры с точки зрения законодательства. Это совместная наша работа.

В первоочередных мероприятиях, которые утверждены в рамках программы “Цифровая экономика”, раздел по совершенствованию нормативной базы уже включает подготовку потенциальных поправок к примерно 50 законам. Они сгруппированы в десять тематических разделов.

Нам предстоит усиливать работу по импортозамещению, по подготовке кадров. Здесь есть серьезная озабоченность, что количество ИТ-специалистов, не только тех, кто программирует и пишет программный код, а в целом, кто внедряет современные цифровые технологии в работу отраслей и предприятий, недооценена. В том смысле, что мы готовим мало таких специалистов, и нам нужно увеличивать контрольные цифры приема в вузах, уделить внимание вопросам профессиональной подготовки, в том числе и пересмотру школьной программы образования.

Конкуренция в российской экономике, на глобальном рынке — это, в каком-то смысле, спорт высоких достижений. Если предприятие становится конкурентоспособнее на 1–2%, это способно изменить расклад на устоявшихся традиционных рынках. И такая конкуренция на эти единицы процентов становится возможной именно благодаря использованию цифровых технологий. Потому что традиционные подходы в какой-то мере уже исчерпаны.

Программа “Цифровая экономика” — это не программа про то, как потратить средства налогоплательщиков и увеличить бюджетные расходы. Она во многом про создание условий и, в том числе, про привлечение частных инвестиций. Один из важных вопросов, который также находится на рассмотрении, — вопрос государственно-частного партнерства, привлечение механизма концессий к использованию и развитию информационных систем.

Также не нужно забывать, что цифровая экономика не только про связь, программирование, про информатизацию. Она застрагивает широкий спектр отраслей: образование, здравоохранение, торговлю, финансы. Ни одна отрасль не сможет остаться в стороне. В этом контексте я хотел бы коснуться и текущей ситуации в развитии почтовой связи, потому что цифровизация экономики меняет традиционную роль национальных почтовых операторов в жизни страны. Если раньше “Почта России” воспринималась, прежде всего, как структура, которая доставляет бумажные письма, то сегодня это товаропроводящая сеть. За последние пять лет количество ежедневно обрабатываемых международных посылок изменилось драматическим образом. Ранее обрабатывалось около 80 тысяч международных посылок в день, сегодня это более миллиона посылок. И это число будет возрастать. Реалистичным будет оценивать его и в два миллиона посылок в день, в три. Доля электронной коммерции будет возрастать по отношению к нашему традиционному товарообороту, в том числе в традиционных розничных сетях. Но мы должны использовать эти возможности не только для того, чтобы принимать посылки из-за рубежа, а чтобы дать адекватный экспортный поток и создавать условия с точки зрения налогообложения, таможенного регулирования, иных форм стимулирования экспорта и поддержки малого бизнеса, чтобы эти возможности задействовать.

Технологические изменения происходят очень быстро. Пример про изменение количества пользователей интернета я уже приводил. Нужно это осознать и создать условия для того, чтобы наши предприятия, наша экономика, в том числе качество жизни граждан выиграли от тех новых вызовов, которые нам бросает технологическая революция.

Мы считаем, что с точки зрения сотрудничества с законодателями, с профильными комитетами, предстоит очень интересная работа. И, конечно же, мы благодарны той политической поддержке, которая сегодня есть у программы “Цифровая экономика” на уровне Президента нашей страны, на уровне Председателя Правительства, которые непосредственно вовлечены в ежедневную, ежемесячную повестку по реализации этой программы».