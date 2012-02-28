В Москву на конференцию по безопасности приедут делегаты из 84 стран
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Московская конференция по международной безопасности. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Свыше 800 делегатов из 84 стран приедут на VII Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет 4-5 апреля, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.
"Всего на настоящий момент подтверждено участие 800 делегатов из 84 государств", - сказал Фомин в ходе встречи с иностранными военным атташе.
По его словам, накануне конференции, 3 апреля, Минобороны приглашает всех участников и военных атташе на экскурсию в парк "Патриот". "Делегаты будут иметь возможность ознакомиться с этой выставочной площадкой и осмотреть различные виды вооружения и военной техники российского производства", - добавил Фомин.
По его словам, ежегодно проводимый Минобороны России форум является площадкой для открытого диалога по самому широкому спектру современных проблем, что подтверждается растущим количеством участников, в том числе глав оборонных ведомств, представителей высшего командования, руководителей международных организаций и ведущих экспертов в области безопасности.
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28.02.2018
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