Ростех и Минобороны РФ усилят работу по предотвращению авиационных происшествий
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Оперативно-тактическая авиация ЗВО. Архивное фото.
Источник: © Фото : Пресс-служба Западного военного округа
Центр компетенций системы управления качеством Госкорпорации «Ростех» и Служба безопасности полетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации заключили Соглашение о взаимодействии в вопросах повышения качества и надежности авиационной техники и ее комплектующих.
В рамках подписанного Соглашения Служба безопасности полетов ВС РФ обязуется предоставлять Госкорпорации информацию о причинах происшествий, связанных с отказами авиационной техники, а также о выявленных опасных факторах и предлагаемых мерах по их предотвращению. Прямой информационный обмен позволит Ростеху учитывать негативный опыт в дальнейших разработках, усилить контроль качества авиационной техники и в итоге - снизить количество происшествий при ее эксплуатации.
Со стороны Министерства обороны взаимодействие одобрено Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации. Со стороны Ростеха соглашение подписала дочерняя компания «РТ-Техприемка» - центр компетенции в области управления качеством продукции Корпорации.
Стороны также взяли на себя взаимные обязательства по оказанию информационной и консультационной помощи, обмену опытом, совместному проведению конференций, семинаров и совещаний по вопросам предотвращения негативных событий.
«Соглашение устанавливает прямой коммуникационный канал с эксплуатантом авиационной техники и дает возможность из первых рук получать информацию о проблемах качества используемой продукции. Это позволит оперативно реагировать на недостатки авиационной техники, выявленные в ходе эксплуатации, и своевременно принимать меры в целях предотвращения авиапроисшествий и инцидентов», – прокомментировал Соглашение генеральный директор «РТ-Техприемка» Владлен Шорин.
Центр компетенций системы управления качеством Государственной корпорации «Ростех», созданный на базе АО «РТ-Техприёмка», осуществляет контроль за выполнением изготовителями и поставщиками авиационной техники предложений и замечаний Службы безопасности полетов ВС РФ, отраженных в материалах расследования авиационных происшествий, и устранением причин, приведших к неисправности авиационной техники и ее составных частей.
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