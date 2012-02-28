Использование потенциала ОПК для производства медтехники обсуждают промышленники на съезде в Москве

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Источник: vpk-news.ru Медицина.Источник: vpk-news.ru

Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Вопросы минимизации зависимости производства от импорта сырья, материалов и комплектующих изделий и технологического оборудования обсуждаются на Десятом Всероссийском съезде работников фармацевтической и медицинской промышленности в Москве в среду.

"В рамках съезда рассматриваются итоги работы по выполнению перечня поручений президента РФ "О мерах по использованию потенциала оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения, востребованной на внутреннем и внешнем рынках"", - сказано в сообщении пресс-службы холдинга "Швабе", которое поступило в "Интерфакс-АВН" в среду.

Участники съезда "также обсудят вопросы минимизации зависимости производства от импорта сырья, материалов и комплектующих изделий и технологического оборудования, а также проблемы локализации производства", говорится в пресс-релизе.

По словам замгендиректора "Швабе" Ивана Ожгихина, "усиление национального потенциала здравоохранения за счёт конкурентоспособной медтехники российского производства - одна из ключевых задач холдинга в сегменте гражданского приборостроения".

"Номенклатура медтехники "Швабе" насчитывает более 200 изделий. Все они созданы из высококачественных компонентов российского производства. Многие разработки холдинга, например, интерактивная палата, переносной инкубатор, искусственный желудочек сердца - не имеют аналогов на отечественном рынке", - отметил И.Ожгихин, которого цитирует пресс-служба.

На основе выработанных в ходе работы форума предложений в 2018-2020 годах планируется существенно усовершенствовать стратегию развития производства лекарств и медицинских изделий на территории России. "Соответствующие рекомендации будут направлены в федеральные органы власти сразу по итогам съезда", - сказано в пресс-релизе.

"Швабе" (входит в "Ростех") объединяет несколько десятков организаций, которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания новейшей оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. На их производственных площадках ведутся разработки и серийное производство инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для Вооружённых сил РФ, а также систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, оптических материалов, медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной собственности - 1 886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6,5 тыс. единиц. Изделия "Швабе" поставляются во все регионы России и экспортируются в 95 стран мира. Представительства холдинга есть в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии.