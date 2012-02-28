Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Использование потенциала ОПК для производства медтехники обсуждают промышленники на съезде в Москве

01.03.2018 Интерфакс-АВН 113 0
0
Понравилась новость?
 +1
Медицина
Медицина.
Источник: vpk-news.ru

Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Вопросы минимизации зависимости производства от импорта сырья, материалов и комплектующих изделий и технологического оборудования обсуждаются на Десятом Всероссийском съезде работников фармацевтической и медицинской промышленности в Москве в среду.

"В рамках съезда рассматриваются итоги работы по выполнению перечня поручений президента РФ "О мерах по использованию потенциала оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения, востребованной на внутреннем и внешнем рынках"", - сказано в сообщении пресс-службы холдинга "Швабе", которое поступило в "Интерфакс-АВН" в среду.

Участники съезда "также обсудят вопросы минимизации зависимости производства от импорта сырья, материалов и комплектующих изделий и технологического оборудования, а также проблемы локализации производства", говорится в пресс-релизе.

По словам замгендиректора "Швабе" Ивана Ожгихина, "усиление национального потенциала здравоохранения за счёт конкурентоспособной медтехники российского производства - одна из ключевых задач холдинга в сегменте гражданского приборостроения".

"Номенклатура медтехники "Швабе" насчитывает более 200 изделий. Все они созданы из высококачественных компонентов российского производства. Многие разработки холдинга, например, интерактивная палата, переносной инкубатор, искусственный желудочек сердца - не имеют аналогов на отечественном рынке", - отметил И.Ожгихин, которого цитирует пресс-служба.

На основе выработанных в ходе работы форума предложений в 2018-2020 годах планируется существенно усовершенствовать стратегию развития производства лекарств и медицинских изделий на территории России. "Соответствующие рекомендации будут направлены в федеральные органы власти сразу по итогам съезда", - сказано в пресс-релизе.

"Швабе" (входит в "Ростех") объединяет несколько десятков организаций, которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания новейшей оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. На их производственных площадках ведутся разработки и серийное производство инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для Вооружённых сил РФ, а также систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, оптических материалов, медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной собственности - 1 886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6,5 тыс. единиц. Изделия "Швабе" поставляются во все регионы России и экспортируются в 95 стран мира. Представительства холдинга есть в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии.
28.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Германия
Китай
Россия
Швейцария
Компании
ОПК АО
Ростех
Швабе ОАО
Проекты
Медицина

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.03 01:39
  • 1
Летчики-истребители ТОФ на Камчатке отразили воздушную атаку условного противника
  • 01.03 01:31
  • 1
Путин призвал применять современные средства для обеспечения безопасности
  • 28.02 23:53
  • 1
В России завершается создание отечественного компьютера для армии и МЧС
  • 28.02 23:45
  • 12
Рогозин призвал сломать тенденцию "утечки мозгов" из России
  • 28.02 23:40
  • 1
Почему высококвалифицированные кадры уезжают из России и как их вернуть?
  • 28.02 22:49
  • 1
Истребители солидарности
  • 28.02 22:45
  • 1
Конструктивная вражда
  • 28.02 22:35
  • 17
"Буян" в кустах
  • 28.02 22:02
  • 2
Кайрос европейской обороны
  • 28.02 21:57
  • 1
Шойгу: доля современной техники в войсках РЭБ к 2021 году вырастет до 70%
  • 28.02 21:35
  • 1
SpaceX в полтора раза увеличит число запусков ракет в 2018 году
  • 28.02 21:30
  • 1
Залы Национального центра управления обороной РФ назвали в честь выдающихся военачальников
  • 28.02 20:45
  • 7
Минобороны получит первые электромотоциклы весной 2018 года
  • 28.02 20:35
  • 56
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 28.02 20:06
  • 21
В России нашли противоспутниковое термоядерное оружие
другие обсуждаемые темы