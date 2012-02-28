S7 Space представила график запусков с "Морского старта" на 2019-2022 годы



Источник: © AP Photo/John Raoux Источник: © AP Photo/John Raoux

Согласно расписанию, первый старт выполнят в декабре 2019 года, на 2020 год запланировано три запуска, на 2021 год - четыре, на 2022 год - также четыре

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Компания S7 Space (входит S7 Group) опубликовала график запусков с плавучей платформы "Одиссей" (программа "Морского старта") на период с 2019 по 2022 годы. Он размещен на сайте компании.

Согласно ему, первый старт будет выполнен в декабре 2019 года, на 2020 год запланировано три запуска (в апреле, июле и декабре), на 2021 год - четыре (в марте, июне, сентябре и декабре), на 2022 год - также четыре (в марте, июне, сентябре и декабре).

На сайте компании указывается, что в целом в планах S7 Space - совершение до 70 коммерческих пусков в течение 15 лет. На сайте компании также отмечается, что S7 Space - первая в России коммерческая компания, предоставляющая полный цикл услуг по запускам космических аппаратов с использованием ракет-носителей "Зенит".

Как сообщалось ранее, в апреле 2017 года между компанией S7 Sea Launch Limited и украинским "Южмашем" был заключен контракт на изготовление 12 ракет-носителей "Зенит" для "Морского старта", в рамках которого уже выполняется заказ на изготовление первых двух из них со сроком поставки в 2018 году. Ожидается дополнительный заказ на три изделия в феврале 2018 года.

В то же время генеральный директор S7 Space Сергей Сопов ранее сообщал, что компания также планирует подписать меморандум с РКК "Энергия" на заказ для "Морского старта" 85 ракет среднего класса "Союз-5" (50 плюс опцион на 35). Он также сообщал, что S7 не откажется от использования в "Морском старте" украинских ракет "Зенит", пока РКК "Энергия" не изготовит новую ракету для проекта.

Совладелец S7 Group Наталья Филева 16 февраля на инвестиционном форуме в Сочи сообщила, что ракета-носитель "Зенит" для первого пуска в рамках возобновления проекта "Морской старт" может быть изготовлена в 2019 году.

"Морской старт"

"Морской старт" - международный коммерческий проект ракетно-космического комплекса морского базирования. Для его реализации в 1995 году была создана одноименная компания, учредителями которой выступили американская корпорация Boeing, российская РКК "Энергия", норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions), украинские КБ "Южное" и ПО "Южмаш". Летом 2009 года компания "Морской старт" объявила о своем банкротстве, после реорганизации в 2010 году ведущую роль в проекте получила РКК "Энергия". В 2014 году запуски были приостановлены.

В конце сентября 2016 года группа компаний S7 подписала с группой Sea Launch контракт на покупку "Морского старта", предметом сделки стали плавучая платформа Odyssey, корабль Sea Launch Commander, наземное оборудование в порту Лонг-Бич (Калифорния), а также товарный знак Sea Launch.

Возобновление запусков с плавучего космодрома намечено на 2019 год. В течение первых пяти лет планируется провести 10-12 пусков по проекту.