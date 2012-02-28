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Взрывные испытания нового авианосца США попросили отложить на 6 лет

01.03.2018 Российская газета 73 0
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Авианосец "Джеральд Форд"
Авианосец "Джеральд Форд".
Источник: rg.ru

В США решили отложить взрывные испытания нового авианосца "Джеральд Форд" как минимум на шесть лет. Как сообщает Defense Aerospase, с просьбой об этом к министру обороны обратилось командование Военно-морского флота США.

Военные объясняют свою просьбу тем, что необходимо дождаться получения второго корабля этой серии. Так они намерены поддерживать общее число авианосцев в составе флота. Если же испытания взрывом отложат, то корабль, который приняли на вооружение в июле 2017 года, может быть отправлен на боевое развертывание без подтверждения надежности. Командование же планировало провести взрывные работы и допустить авианосец к боевому развертыванию к 2020 году.

Надежность корабельных систем как раз и подтверждают на взрывных испытаниях. Через них проходят все корабли новых проектов. Практика такова. В море на разных расстояниях и глубинах закладывают взрывчатку. Потом специалисты с помощью многочисленных датчиков изучают повреждения, которые получил от взрывов корабль. Если он сохранил плавучесть, испытания считаются успешными, если нет - вносят изменения в конструкцию. Отсрочка взрывных испытаний, по мнению руководства Военно-морского флота США, позволит избежать дефицита авианосцев.

"Джеральд Форд" - это головной авианосец проекта. Его спустили на воду в 2013 году. Длина корабля - 337 метров, ширина - 78, водоизмещение - около 100 тысяч тонн. Он может развивать скорость до 30 морских узлов. Имеет на борту электромагнитную катапульту.


Светлана Цыганкова
28.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
2020-й год
Авианосец

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