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Корабли Балтийского флота в совместном бою уничтожили условного противника

01.03.2018 ТАСС 73 0
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АК-630
Автоматическая корабельная артиллерийская установка АК-630 на гвардейском ракетном крейсере "Москва", который прибыл к побережью Латакии для противовоздушной обороны района.
Источник: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Стрельбы по морской цели выполнялись из шестиствольных артиллерийских установок АК-630 калибра 30 мм и артиллерийских установок АК -176

КАЛИНИНГРАД, 28 февраля. /ТАСС/. Малый противолодочный корабль (МПК) "Кабардино-Балкария" и ракетный катер "Моршанск" Балтийского флота успешно выполнили совместные артиллерийские стрельбы по морской цели, сообщил ТАСС в среду официальный представитель флота Роман Мартов.

"Корабль условного противника в море имитировал специальный буксируемый корабельный щит, по которому нанесли поражающие артиллерийские удары корабли Балтийской военно-морской базы МПК "Кабардино-Балкария" и ракетный катер "Моршанск", - рассказал он.

Мартов уточнил, что практические стрельбы по морской цели выполнялись из шестиствольных артиллерийских установок АК-630 калибра 30 мм и артиллерийских установок АК -176.

"Корабельными расчетами во время этого выхода были отработаны также задачи по уничтожению плавающих мин, отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороны, проведены учения по радиоэлектронной борьбе, связи и совместному маневрированию", - заключил представитель флота.
28.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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АК-176
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