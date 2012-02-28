Корабли Балтийского флота в совместном бою уничтожили условного противника
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Автоматическая корабельная артиллерийская установка АК-630 на гвардейском ракетном крейсере "Москва", который прибыл к побережью Латакии для противовоздушной обороны района.
Источник: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Стрельбы по морской цели выполнялись из шестиствольных артиллерийских установок АК-630 калибра 30 мм и артиллерийских установок АК -176
КАЛИНИНГРАД, 28 февраля. /ТАСС/. Малый противолодочный корабль (МПК) "Кабардино-Балкария" и ракетный катер "Моршанск" Балтийского флота успешно выполнили совместные артиллерийские стрельбы по морской цели, сообщил ТАСС в среду официальный представитель флота Роман Мартов.
"Корабль условного противника в море имитировал специальный буксируемый корабельный щит, по которому нанесли поражающие артиллерийские удары корабли Балтийской военно-морской базы МПК "Кабардино-Балкария" и ракетный катер "Моршанск", - рассказал он.
Мартов уточнил, что практические стрельбы по морской цели выполнялись из шестиствольных артиллерийских установок АК-630 калибра 30 мм и артиллерийских установок АК -176.
"Корабельными расчетами во время этого выхода были отработаны также задачи по уничтожению плавающих мин, отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороны, проведены учения по радиоэлектронной борьбе, связи и совместному маневрированию", - заключил представитель флота.
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28.02.2018
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