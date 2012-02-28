Проект ПАК ДА обеспечит Казанский авиационный завод заказами на 10 лет



Возможный облик ПАК ДА.

Источник: i.ytimg.com Возможный облик ПАК ДА.Источник: i.ytimg.com

Предприятие ведет работы по проектированию и организации производства комплекса, сообщил первый заместитель генерального директора - директор КАЗ им. Горбунова Николай Савицких

КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Реализация проекта перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) обеспечит Казанский авиационный завод (КАЗ) им. Горбунова заказами на 10 лет, сообщил в среду первый заместитель генерального директора - директор КАЗ им. Горбунова Николай Савицких.

"Предприятием ведутся работы по проектированию и организации производства перспективного [авиационного] комплекса дальней авиации В настоящее время защищен технический облик самолета, заключен договор на выполнение опытно-конструкторских работ и по строительству опытных образцов. КАЗ определен как головной изготовитель, проект ПАК ДА обеспечит загрузку производства на ближайшее десятилетие", - сказал он.

Как сообщал в декабре 2017 года председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев, начало поставки ПАК ДА на вооружение запланировано на 2025 - 2030 годы, после проведения испытаний.

По словам Николая Савицких, Казанский авиационный завод им. Горбунова направил на согласование в правительство РФ программу подготовки кадров для предприятия на сумму 2,6 млрд рублей.

"Одним из проблемных вопросов для предприятия является нехватка высококвалифицированных специалистов как механообработки, так и инженеров, конструкторов, рабочих и т. д. В 2017 году нами была проработана, подготовлена комплексная целевая программа по подготовке и закреплению кадров по программам перспективного авиационного комплекса дальней авиации [ПАК ДА], Ту-160 до 2025 года на сумму более 2,6 млрд рублей. На сегодняшний день данная программа находится на согласовании в правительстве РФ", - сказал Савицких.

Савицких также добавил, что КАЗ планирует увеличить объем выпуска продукции в денежном выражении на 5 млрд рублей в 2018 году, до 15,3 млрд рублей.

"Объем производства КАЗ в 2017 году в денежном выражении составил 10,3 млрд рублей. В этом году общий объем производства составит 15,3 млрд рублей, а к 2021 году ожидается, что объем составит 40 млрд рублей и выше", - сказал он, выступая на сессии городской думы Казани.

Савицких отметил, что сейчас проводятся работы по реконструкции и техническому перевооружению завода. В рамках федеральных программ в 2017 году завершены работы по реконструкции летно-испытательной базы, реконструирован цех металла и сварки, модернизированы установка электролучевой сварки и печь вакуумного отжига, восстановлена и отработана технология сварки.

Казанский авиационный завод им. Горбунова - филиал ПАО "Туполев". Работает с 1927 года, сейчас производит самолеты Ту-22МЗ, Ту-160.