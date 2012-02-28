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Чем поражают врагов сирийские "летающие танки" Ми-25

01.03.2018 Российская газета 69 0
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Война в Сирии
Война в Сирии.
Источник: rg.ru

Сирийские вертолеты-штурмовики Ми-25 продолжают оказывать огневую поддержку правительственным войскам в их операциях против террористов.




Большая часть этих винтокрылых машин служит на Ближнем Востоке уже более трех десятков лет, однако техническим службам удается поддерживать их в боеспособном состоянии. В настоящее время два с половиной десятка "вертушек" этой модификации регулярно совершают боевые вылеты.

Ми-25 очень часто выступают в роли бомбардировщиков. Как правило, они задействуют поставленные еще во времена СССР авиабомбы весом до 500 кг. Также применяют авиационные боеприпасы, изготовленные непосредственно в Сирии.

По мнению военных экспертов, в настоящее время местные оружейники научились делать авиабомбы, которые по своим характеристикам вполне соответствуют произведенным на иностранных предприятиях. Несмотря на клеветнические обвинения западной пропаганды, это оружие направлено исключительно против военных объектов террористов.

Также во время штурмовок в ход идут неуправляемые авиационные ракеты и крупнокалиберные четырехствольные пулеметы ЯкБ-12.7 со скорострельностью до 4500 выстрелов в минуту.

Сирийские вертолеты Ми-25 - одни из немногих машин данного семейства, которые продолжают применение ракет 9М17П комплекса "Фаланга-ПВ". Имея полуавтоматическое наведение, они могут выводить из строя различную технику боевиков на дистанции в 4,5 км.


Алексей Моисеев
28.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Россия
Сирия
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КБ-1

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