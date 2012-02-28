"Алмаз-Антей" создал многозарядные дробовики для беспилотников - истребителей дронов



Источник: © Марина Лысцева/ТАСC Источник: © Марина Лысцева/ТАСC

Такой способ поражения позволяет не тратить дорогостоящие зенитные ракеты для уничтожения дешевых летательных аппаратов, сказал Павел Созинов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" разработал и испытал многозарядные дробовики для беспилотников, предназначенные для борьбы с другими дронами. Об этом в интервью журналу "Воздушно-космический рубеж" рассказал генеральный конструктор концерна Павел Созинов.

"На сегодняшний день оптимальным способом притиводействия таким объектам, с нашей точки зрения, является применение истребителей-беспилотников с использованием в них в качестве оружия даже не мини-ракет и пушек, а обычных многозарядных дробовиков", - сказал Созинов.

По его мнению, такой способ поражения большого количества малых беспилотников был придуман для того, чтобы не тратить дорогостоящие зенитные ракеты для уничтожения сравнительно дешевых летательных аппаратов, коими являются мини- и микро-беспилотники.

"На сегодняшний день мы опробовали подобное техническое решение для двух планеров. Достигнуты очень неплохие результаты и по поражению БЛА, и по устойчивости аппаратов, которые спроектированы под решение этой задачи. Не исключаю, что в ближайшей перспективе мы предложим военным подумать над войсковой эксплуатацией нашей разработки", - пояснил Созинов.

Он также рассказал, что для нашей противовоздушной обороны есть еще одно решение - применение малых и сверхмалых ракет. "Такие изделия существенно дешевле, чем, например, ракета, которая сегодня используется в ПЗРК "Игла", - уточнил генконструктор.