Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Квартирный вопрос офицеров запаса ЧФ в Севастополе планируется решить в 2018 году

01.03.2018 ТАСС 71 0
0
Понравилась новость?
 0
Черноморский флот РФ в бухте Севастополя. Архивное фото
Черноморский флот РФ в бухте Севастополя. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

Квартиры должны получить около 1 тыс. семей, сообщил сенатор от Севастополя Валерий Куликов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Квартирный вопрос офицеров Черноморского флота, уволенных в запас до 2014 года в городе Севастополе, планируется решить до конца 2018 года, квартиры к этому времени могут получить около 1 тыс. семей, сообщил в среду на пресс-конференции в Москве сенатор от Севастополя Валерий Куликов.

"Общее количество семей - около 1 тысячи, у которых вопрос [с жильем] не был решен. Я думаю, в этом году мы этот вопрос доведем до конца, до логического завершения. И все офицерские семьи Черноморского флота России, уволенные в запас в городе-герое Севастополе [до 2014 года], получат свое жилье", - сказал он.

По его словам, работа по обеспечению жильем вышедших на пенсию офицеров флота ведется в Севастополе в тесном взаимодействии в Министерством обороны РФ. "Издан приказ Министерства обороны о том, что часть квартир - это... пока 198 семей -... необходимо передать из собственности города и [позволить] приватизировать", - сказал Куликов.
28.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЧФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.03 01:39
  • 1
Летчики-истребители ТОФ на Камчатке отразили воздушную атаку условного противника
  • 01.03 01:31
  • 1
Путин призвал применять современные средства для обеспечения безопасности
  • 28.02 23:53
  • 1
В России завершается создание отечественного компьютера для армии и МЧС
  • 28.02 23:45
  • 12
Рогозин призвал сломать тенденцию "утечки мозгов" из России
  • 28.02 23:40
  • 1
Почему высококвалифицированные кадры уезжают из России и как их вернуть?
  • 28.02 22:49
  • 1
Истребители солидарности
  • 28.02 22:45
  • 1
Конструктивная вражда
  • 28.02 22:35
  • 17
"Буян" в кустах
  • 28.02 22:02
  • 2
Кайрос европейской обороны
  • 28.02 21:57
  • 1
Шойгу: доля современной техники в войсках РЭБ к 2021 году вырастет до 70%
  • 28.02 21:35
  • 1
SpaceX в полтора раза увеличит число запусков ракет в 2018 году
  • 28.02 21:30
  • 1
Залы Национального центра управления обороной РФ назвали в честь выдающихся военачальников
  • 28.02 20:45
  • 7
Минобороны получит первые электромотоциклы весной 2018 года
  • 28.02 20:35
  • 56
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 28.02 20:06
  • 21
В России нашли противоспутниковое термоядерное оружие
другие обсуждаемые темы