Квартирный вопрос офицеров запаса ЧФ в Севастополе планируется решить в 2018 году



Черноморский флот РФ в бухте Севастополя. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко Черноморский флот РФ в бухте Севастополя. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

Квартиры должны получить около 1 тыс. семей, сообщил сенатор от Севастополя Валерий Куликов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Квартирный вопрос офицеров Черноморского флота, уволенных в запас до 2014 года в городе Севастополе, планируется решить до конца 2018 года, квартиры к этому времени могут получить около 1 тыс. семей, сообщил в среду на пресс-конференции в Москве сенатор от Севастополя Валерий Куликов.

"Общее количество семей - около 1 тысячи, у которых вопрос [с жильем] не был решен. Я думаю, в этом году мы этот вопрос доведем до конца, до логического завершения. И все офицерские семьи Черноморского флота России, уволенные в запас в городе-герое Севастополе [до 2014 года], получат свое жилье", - сказал он.

По его словам, работа по обеспечению жильем вышедших на пенсию офицеров флота ведется в Севастополе в тесном взаимодействии в Министерством обороны РФ. "Издан приказ Министерства обороны о том, что часть квартир - это... пока 198 семей -... необходимо передать из собственности города и [позволить] приватизировать", - сказал Куликов.