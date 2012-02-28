Воздушные силы самообороны Японии официально приняли первый истребитель F-35A



Накано Лас (Nakano las) пилот F-35 ВВС Японии.

Источник: аirheadsfly.com Накано Лас (Nakano las) пилот F-35 ВВС Японии.Источник: аirheadsfly.com

ЦАМТО, 28 февраля. На авиабазе "Мисава" (префектура Аомори) Воздушных сил самообороны Японии 24 февраля состоялась официальная церемония приемки первого многоцелевого истребителя F-35A.

На мероприятии присутствовали представители Минобороны Японии, командования Вооруженных сил США в Японии и компании Lockheed Martin.

Самолет, получивший обозначение AX-6, является вторым F-35A, собранным на линии окончательной сборки и проверки (FACO) компании Mitsubishi Heavy Industries в Нагое (Япония) и первым, принятым на вооружение 3-го авиакрыла Воздушных сил самообороны Японии.

Как сообщал ЦАМТО, предложенный правительством США и Lockheed Martin F-35A "Лайтнинг-2" в версии с обычным взлетом и посадкой был выбран победителем тендера на поставку перспективного истребителя по программе F-X для Воздушных сил самообороны Японии 19 декабря 2011 года. Новые самолеты предназначены для замены устаревших F-4EJ "Фантом-2 Каи".

Госдепартамент США 30 апреля 2012 года одобрил продажу Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех истребителей F-35 с обычным взлетом и посадкой с опционом на поставку еще 38 самолетов. Полная стоимость производства самолетов оценивалась в 10 млрд. долл.

По оценке МО Японии, общая стоимость программы, включая закупку 42 самолетов, эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание в течение 20 лет, а также подготовку личного состава, может составить 1,6 трлн. йен (более 20 млрд. долл.).

Первые четыре F-35A ВВС Японии, с AX-1 по AX-4, были собраны на линии окончательной сборки и проверки (FACO) в Форт-Уорте (шт.Техас). В настоящее время они применяются для подготовки пилотов на авиабазе ВВС США "Льюк" (шт.Аризона).

Остальные 38 самолетов (с AX-5 по AX-42) будут собираться на линии окончательной сборки и проверки, размещенной на предприятии Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в Нагое (префектура Айти, Япония). Lockheed Martin окажет помощь в сборке, а на представителей американского правительства возложена функция наблюдения за работами. В 2014 году Министерство обороны США также выбрало предприятие в Нагое в качестве центра технического обслуживания, ремонта и модернизации самолетов F-35, размещенных в северной части Азиатско-Тихоокеанского региона.

Пятый F-35A (AX-5) был собран в Нагое и сейчас используется на авиабазе "Патаксент-Ривер" (шт.Мэриленд) для оценки воздействия электромагнитных эффектов окружающей среды, после чего присоединится к F-35A на авиабазе "Льюк". AX-6 прибыл на авиабазу "Мисава" 26 января 2018 года.

Как ранее сообщило агентство Kyodo, командование Воздушных сил самообороны Японии планирует в 2018 ф.г. развернуть на авиабазе "Мисава" еще девять F-35A и сформировать эскадрилью из 10 истребителей.

На сегодняшний день ВС США и зарубежным заказчикам поставлено более 265 самолетов F-35, еще около 180 ед. находятся в стадии производства. Подготовку прошли более 570 пилотов F-35, а налет парка F-35 превысил 125 тыс. часов.