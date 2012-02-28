ВМС Перу рассматривают варианты замены ДЭПЛ "Тип-209"



Подводная лодка «Тип-209/1200» (класс «Ангамос») ВМС Перу.

Источник: en.wikipedia.org Подводная лодка «Тип-209/1200» (класс «Ангамос») ВМС Перу.Источник: en.wikipedia.org

ЦАМТО, 28 февраля. Среди кандидатов на замену подводных лодок "Тип-209" ВМС Перу оценивают, среди прочих, НАПЛ S-80 испанской Navantia и вариант U-214, который производит по лицензии южнокорейская верфь Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME).

Об этом Infodefensa.com заявил командующий ВМС Перу адмирал Гонсало Риос Поластри (Gonzalo Rios Polastri).

Он также сообщил о третьем кандидате – Naval Group, которая совместно с ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) в ходе выставки SITDEF предложила НАПЛ "Скорпен".

Как уже сообщал ЦАМТО, в июне 2016 года перуанская государственная судостроительная компания SIMA (Servicios Industriales de la Marina) заключила контракты с компаниями ThyssenKrupp Marine Systems и Elbit Systems, предусматривающие поставку оборудования, выполнение ряда работ и оказание технических консультаций для реализации программы ремонта и модернизации четырех ДЭПЛ класса "Ангамос" ("Тип-209") ВМС Перу. Проект стоимостью 450 млн. долл. предусматривает полное переоборудование и частичную модернизацию субмарин на верфи SIMA в Кальяо. Как ожидается, программа будет реализована к 2021 году. О планах их замены ранее в прессе не сообщалось.