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810 АРЗ осваивает ремонт вертолетов Ми-35

01.03.2018 ЦАМТО 71 0
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Ударный вертолет Ми-35М
Ударный вертолет Ми-35М.
Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

ЦАМТО, 28 февраля. Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский посетил с рабочим визитом 810 авиационный ремонтный завод (г.Чита), где он ознакомился с предприятием и провел совещание, посвященное дальнейшему развитию завода.

В ходе посещения предприятия А.Богинский осмотрел ремонтируемые вертолеты Ми-8 и Ми-24. В 2018 году 810 АРЗ планирует передать заказчикам 16 отремонтированных машин. Отдельно генеральный директор холдинга "Вертолеты России" обсудил подготовку к освоению ремонта вертолетов Ми-35, которые начнут поступать на завод с 2019 года.

"В настоящее время холдинг разрабатывает комплексный проект по развитию авиационных ремонтных заводов. В этой связи возможности 810 АРЗ будут играть одну из главных ролей в создании надежной инфраструктуры по ремонту широкой линейки продукции холдинга в Сибири и на Дальнем Востоке", – отметил А.Богинский.

Также глава "Вертолетов России" провел совещание, посвященное развитию 810 АРЗ и дальнейшей стратегии развития послепродажного обслуживания холдинга.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".
28.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-24
Ми-35
Ми-8
Компании
Вертолеты России

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