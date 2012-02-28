810 АРЗ осваивает ремонт вертолетов Ми-35



Ударный вертолет Ми-35М.

Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев Ударный вертолет Ми-35М.Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

ЦАМТО, 28 февраля. Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский посетил с рабочим визитом 810 авиационный ремонтный завод (г.Чита), где он ознакомился с предприятием и провел совещание, посвященное дальнейшему развитию завода.

В ходе посещения предприятия А.Богинский осмотрел ремонтируемые вертолеты Ми-8 и Ми-24. В 2018 году 810 АРЗ планирует передать заказчикам 16 отремонтированных машин. Отдельно генеральный директор холдинга "Вертолеты России" обсудил подготовку к освоению ремонта вертолетов Ми-35, которые начнут поступать на завод с 2019 года.

"В настоящее время холдинг разрабатывает комплексный проект по развитию авиационных ремонтных заводов. В этой связи возможности 810 АРЗ будут играть одну из главных ролей в создании надежной инфраструктуры по ремонту широкой линейки продукции холдинга в Сибири и на Дальнем Востоке", – отметил А.Богинский.

Также глава "Вертолетов России" провел совещание, посвященное развитию 810 АРЗ и дальнейшей стратегии развития послепродажного обслуживания холдинга.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".