Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Исполнилось 10 лет со дня принятия в состав ВМФ России многоцелевого корвета "Стерегущий"

01.03.2018 ЦАМТО 89 0
0
Понравилась новость?
 0
Стерегущий
Головной корвет «Стерегущий» проекта 20380. Источник: kresta-ii.ucoz.ru.

ЦАМТО, 28 февраля. Накануне, 27 февраля, экипаж корвета "Стерегущий", которым командует капитан 3 ранга Евгений Овсянников, отметил 10-ю годовщину со дня поднятия на корабле Военно-морского флага России.

В настоящее время экипаж сдает элементы курсовой задачи с выполнением артиллерийских стрельб и поиском подводной лодки условного противника в морских полигонах Балтийского флота.

Корвет "Стерегущий" был заложен 21 декабря 2001 года в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе "Северная верфь". Корабль назвали в честь миноносца "Стерегущий", героически погибшего в неравном бою с превосходящими силами японцев 10 марта (26 февраля) 1904 года. 16 мая 2006 года он был спущен на воду и после успешного завершения государственных испытаний 27 февраля 2008 года корабль вошел в состав ВМФ России.

За время флотской службы корвет "Стерегущий" прошел более 100 тыс. морских миль. Корабль принял участие в международных военно-морских салонах 2007, 2009 и 2011 гг. в Санкт-Петербурге.

В 2009 году корвет "Стерегущий" участвовал в оперативно-стратегическом учении "Запад-2009", совместных учениях "ПАССЕКС" в Финском заливе с фрегатом Beas (Индия), совместных учениях с французским десантным кораблем "Мистраль".

В 2013 году "Стерегущий" выполнял задачи боевой службы и с неофициальным визитом посетил г.Стокгольм (Швеция) и г.Ден-Хелдер (Нидерланды).

В июле 2013 года корвет принял участие в международном учении "ФРУКУС-2013", посетил г.Зебрюгге (Бельгия) с неофициальным визитом.

Корвет – участник российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие 2017" , совместного стратегического учения "Запад-2017". Экипаж корвета неоднократно выполнял задачи дальних походов в Северной Атлантике и Северном море.

По итогам конкурсов, проведенных в Военно-морском флоте в 2017 учебном году, за успешное выполнение учебных артиллерийских стрельб по морским и береговым целям экипаж был отмечен призом главнокомандующего ВМФ.

Справочно:

Проект корвета разработан в ОАО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". Корабль проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология "стелс". Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счет архитектурной компоновки корпуса и надстройки. В настоящее время в боевой состав Балтийского флота входят еще три корвета данного проекта – "Сообразительный", "Бойкий" и "Стойкий", сообщает пресс-служба Западного военного округа.
28.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Индия
Китай
Нидерланды
Россия
Финляндия
Франция
Швеция
Продукция
Бойкий
Мистраль (Mistral)
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.03 01:39
  • 1
Летчики-истребители ТОФ на Камчатке отразили воздушную атаку условного противника
  • 01.03 01:31
  • 1
Путин призвал применять современные средства для обеспечения безопасности
  • 28.02 23:53
  • 1
В России завершается создание отечественного компьютера для армии и МЧС
  • 28.02 23:45
  • 12
Рогозин призвал сломать тенденцию "утечки мозгов" из России
  • 28.02 23:40
  • 1
Почему высококвалифицированные кадры уезжают из России и как их вернуть?
  • 28.02 22:49
  • 1
Истребители солидарности
  • 28.02 22:45
  • 1
Конструктивная вражда
  • 28.02 22:35
  • 17
"Буян" в кустах
  • 28.02 22:02
  • 2
Кайрос европейской обороны
  • 28.02 21:57
  • 1
Шойгу: доля современной техники в войсках РЭБ к 2021 году вырастет до 70%
  • 28.02 21:35
  • 1
SpaceX в полтора раза увеличит число запусков ракет в 2018 году
  • 28.02 21:30
  • 1
Залы Национального центра управления обороной РФ назвали в честь выдающихся военачальников
  • 28.02 20:45
  • 7
Минобороны получит первые электромотоциклы весной 2018 года
  • 28.02 20:35
  • 56
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 28.02 20:06
  • 21
В России нашли противоспутниковое термоядерное оружие
другие обсуждаемые темы