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Танкер "Ельня" Балтийского флота вернулся из дальнего похода

01.03.2018 ЦАМТО 75 0
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Танкер "Ельня"
Танкер "Ельня" Балтийского флота.
Источник: shipspotting.com

ЦАМТО, 28 февраля. Танкер "Ельня" Балтийского флота вернулся в главную базу флота г.Балтийск после выполнения задач дальнего морского похода.

Танкер Балтийского флота обеспечивал материальными ресурсами корабли постоянного оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море с августа 2017 года. В период похода для защиты судна на борту танкера находилось подразделение морской пехоты Балтийского флота.

Средний морской танкер "Ельня" вышел из главной базы Балтийского флота – города Балтийска 19 августа 2017 года. Танкер находился в походе более 200 суток, за это время судном пройдено около 11 тысяч морских миль, проведено 50 заправок кораблей и судов на ходу и на якорных стоянках, подано свыше 7 тысяч тонн жидких грузов. Кроме того, танкером совершены заходы в порты Сирийской Арабской Республики и Кипра.

На торжественном митинге, посвященном встрече судна, присутствовали представители командования Балтийского флота, а также родные и близкие моряков. Отличившиеся в дальнем походе члены экипажа были награждены ценными подарками и грамотами от командования флота, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
28.02.2018
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