Танкер "Ельня" Балтийского флота вернулся из дальнего похода
|
|
Танкер "Ельня" Балтийского флота.
Источник: shipspotting.com
ЦАМТО, 28 февраля. Танкер "Ельня" Балтийского флота вернулся в главную базу флота г.Балтийск после выполнения задач дальнего морского похода.
Танкер Балтийского флота обеспечивал материальными ресурсами корабли постоянного оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море с августа 2017 года. В период похода для защиты судна на борту танкера находилось подразделение морской пехоты Балтийского флота.
Средний морской танкер "Ельня" вышел из главной базы Балтийского флота – города Балтийска 19 августа 2017 года. Танкер находился в походе более 200 суток, за это время судном пройдено около 11 тысяч морских миль, проведено 50 заправок кораблей и судов на ходу и на якорных стоянках, подано свыше 7 тысяч тонн жидких грузов. Кроме того, танкером совершены заходы в порты Сирийской Арабской Республики и Кипра.
На торжественном митинге, посвященном встрече судна, присутствовали представители командования Балтийского флота, а также родные и близкие моряков. Отличившиеся в дальнем походе члены экипажа были награждены ценными подарками и грамотами от командования флота, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
|
28.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.03.2018 Исполнилось 10 лет со дня принятия в состав ВМФ России многоцелевого корвета "Стерегущий"
01.03.2018 "Стерегущий" Балтику: секреты морского патруля ВМФ России
27.02.2018 В День защитника Отечества в Татарстане заложен 11-й малый ракетный корабль проекта 21631
26.02.2018 В Калининграде Балтийский флот продемонстрирует новейшую военную технику
14.02.2018 Спецназ Балтфлота взорвал боеприпасы времен войны в Финском заливе
08.02.2018 Командующий ЗВО проверит дежурные силы ПВО в Калининградской области
06.02.2018 Экипажи Ка-27 приступили к обеспечению очередного этапа государственных испытаний БДК "Иван Грен"
06.02.2018 Исполнилось 317 лет со дня указ Петра I, положившего начало созданию Балтийского флота