Лавров надеется, что президент Южной Кореи посетит Россию



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 26 февраля 2018.

Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 26 февраля 2018.Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетит Россию.

"Надеюсь, что президент (Южной Кореи) посетит РФ", - сказал Лавров на встрече с коллегой из Южной Кореи Кан Гён Хва на полях Совета ООН по правам человека в Женеве.