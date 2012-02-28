Лавров надеется, что президент Южной Кореи посетит Россию
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 26 февраля 2018.
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетит Россию.
"Надеюсь, что президент (Южной Кореи) посетит РФ", - сказал Лавров на встрече с коллегой из Южной Кореи Кан Гён Хва на полях Совета ООН по правам человека в Женеве.
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28.02.2018
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