Совфед одобрил закон об обязательном психологическом отборе призывников
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Призывники в сборном пункте. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Совет Федерации в среду одобрил закон об обязательном прохождении профессионального психологического отбора при призыве граждан на военную службу.
Как отмечают авторы законопроекта, среди которых сенаторы Виктор Озеров, Евгений Серебренников, Ольга Ковитиди, профессиональный отбор при призыве граждан на военную службу направлен на достижение качественного комплектования воинских должностей на основе обеспечения соответствия профессионально важных социально-психологических, психологических и психофизиологических качеств граждан, призываемых на военную службу, требованиям военно-профессиональной деятельности.
Психологический отбор при призыве будет проводиться с целью определения профпригодности к подготовке по военно-учетным специальностям, военной службе, обучению в военно-учебных заведениях и выработки рекомендаций по их отбору и распределению по должностям.
Согласно тексту закона, такие мероприятия будут проводить специалисты по профессиональному психологическому отбору в порядке, определяемом Минобороны РФ.
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28.02.2018
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