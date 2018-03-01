Путин призвал применять современные средства для обеспечения безопасности
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Для обеспечения безопасности в общественных местах и на крупных мероприятиях необходимо применять современные технические средства, а также привлекать для помощи к дежурным нарядам общественные структуры, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на коллегии МВД РФ.
"Одна из значимых задач - обеспечение безопасности в общественных местах. Нужно оперативно реагировать на любые нарушения порядка на улицах, транспорте, на спортивных, зрелищных мероприятиях, шире применять здесь современные технические средства, привлекать для помощи к дежурным нарядам дружинников, другие общественные структуры", - сказал Путин.
"В поле вашего постоянного внимания должны находиться социальные, особенно образовательные учреждения, об этом скажу отдельно. Надо все сделать для того, чтобы учеба и жизнь наших детей были спокойными, свести к минимуму возможные правонарушения", - добавил президент.
По его словам, в прошлом году число преступлений, совершенных подростками, снизилось на 16%, но внимание к этому направлению должно оставаться неизменно высоким.
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28.02.2018
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