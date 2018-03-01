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Путин призвал применять современные средства для обеспечения безопасности

01.03.2018 РИА Новости 94 1
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Для обеспечения безопасности в общественных местах и на крупных мероприятиях необходимо применять современные технические средства, а также привлекать для помощи к дежурным нарядам общественные структуры, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на коллегии МВД РФ.

"Одна из значимых задач - обеспечение безопасности в общественных местах. Нужно оперативно реагировать на любые нарушения порядка на улицах, транспорте, на спортивных, зрелищных мероприятиях, шире применять здесь современные технические средства, привлекать для помощи к дежурным нарядам дружинников, другие общественные структуры", - сказал Путин.

"В поле вашего постоянного внимания должны находиться социальные, особенно образовательные учреждения, об этом скажу отдельно. Надо все сделать для того, чтобы учеба и жизнь наших детей были спокойными, свести к минимуму возможные правонарушения", - добавил президент.

По его словам, в прошлом году число преступлений, совершенных подростками, снизилось на 16%, но внимание к этому направлению должно оставаться неизменно высоким.
28.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Восход
13664
№1
01.03.2018 01:31
Тотальный контроль? А стадо то и радо.
0
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