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В экзамены российских военных вузов включат опыт боевых действий в Сирии

01.03.2018 РИА Новости 67 0
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Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фото
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Николай Журавлев

БАЛАШИХА (Московская область), 28 фев - РИА Новости. Выпускники военных вузов на предстоящих экзаменах будут сдавать знание опыта боевых действий в Сирии, заявил начальник главного управления кадров Минобороны России Виктор Горемыкин в ходе учебно-методического сбора в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения.

"Особое внимание на сборе будет уделено вопросам оценки уровня теоретической и практической подготовки выпускников, усвоения ими оперативно-тактических дисциплин, а также знаний мероприятий боевой подготовки войск, опыта применения Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике", - сказал Горемыкин представителям учебных учреждений.

По его словам, государственная итоговая аттестация в 2018 году пройдет с выпускниками, обучающимися по программам высшего образования - адъюнктуры, магистратуры и специалитета, а также по программам ординатуры и среднего профессионального образования. Оценку уровня подготовки выпускников дадут свыше 450 государственных экзаменационных комиссий.

"Целью сбора является доведение до его участников основных положений проведения государственной итоговой аттестации выпускников в военно-учебных заведениях. Для этого планом сбора предусмотрены проведение "круглых столов" с обсуждением особенностей проведения мероприятий государственной итоговой аттестации выпускников в текущем году, а также обмен опытом в работе государственных экзаменационных комиссий", - уточнил Горемыкин.

Кроме того, участникам сбора будут показаны возможности современного вуза по организации основных видов деятельности с использованием инновационной образовательной среды: учебный класс робототехники, лаборатория 3D-моделирования ракетных двигателей, зал космической и ракетной техники, центр игровых форм обучения, спортивный кластер.
28.02.2018
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принадлежат РИА Новости
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