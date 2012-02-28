НАК: террористы не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию в России
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Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации. Архивное фото.
Источник: © Фото : Национальный антитеррористический комитет
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Международные террористы не оставляют попыток дестабилизировать обстановку в России как с помощью террористов-одиночек, так и завербованных через интернет бандгрупп, сообщил журналистам в среду официальный представитель НАК Андрей Пржездомский.
По его словам, несмотря на уменьшение масштабов организованной террористической преступности, прежде всего на Северном Кавказе, "сохраняются попытки дестабилизировать обстановку с помощью террористов-одиночек и бандгрупп, рекрутированных через интернет".
"Это значительно отличается от того, как террористы действовали раньше", - отметил Пржездомский.
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28.02.2018
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