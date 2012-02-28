НАК: террористы не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию в России



Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации. Архивное фото.

Источник: © Фото : Национальный антитеррористический комитет Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации. Архивное фото.Источник: © Фото : Национальный антитеррористический комитет

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Международные террористы не оставляют попыток дестабилизировать обстановку в России как с помощью террористов-одиночек, так и завербованных через интернет бандгрупп, сообщил журналистам в среду официальный представитель НАК Андрей Пржездомский.

По его словам, несмотря на уменьшение масштабов организованной террористической преступности, прежде всего на Северном Кавказе, "сохраняются попытки дестабилизировать обстановку с помощью террористов-одиночек и бандгрупп, рекрутированных через интернет".

"Это значительно отличается от того, как террористы действовали раньше", - отметил Пржездомский.