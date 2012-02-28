В Самарской области новобранцев спецназа проверили на стрессоустойчивость



Военнослужащий спрыгивает с САУ Мста-С. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын Военнослужащий спрыгивает с САУ Мста-С. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

САМАРА, 28 фев - РИА Новости. Новобранцев бригады спецназа Центрального военного округа (ЦВО) проверили на стрессоустойчивость в Самарской области, сообщает в среду пресс-служба ЦВО.

"Новобранцы отдельной бригады специального назначения Центрального военного округа, дислоцированной в Самарской области, прошли испытания на стрессоустойчивость", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ЦВО, проверка психологического состояния проходила в три этапа. Военнослужащие прошли тестирование, преодолели "психологическую" полосу и совершили первые прыжки с парашютом. Во время практической части спецназовцам нужно было преодолеть 500-метровую дистанцию, оборудованную различными препятствиями в виде полуразрушенных стен, проволочных заграждений, рвов, изобилующих сюрпризами и ловушками. "Это и внезапные засады, и налеты "противника", и взрывные устройства, заложенные в самых неожиданных местах, и крики "раненых", звучащие вместе с призывами сдаться, пламя, дым, кинжальный огонь из всех видов оружия, провокации в радиосети, вывод из строя командира, а также другие факторы, позволяющие проверить на устойчивость к морально-психологическому прессингу любой воинский коллектив", - отмечается в сообщении.

После совершения прыжков с парашютом спецназовцы получили право ношения голубого берета и тельняшки, уточнили в пресс-службе ЦВО.