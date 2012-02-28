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Экипажи бомбардировщиков и истребителей ЮВО отработают дозаправку в воздухе

01.03.2018 РИА Новости 67 0
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ. Архивное фото
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Экипажи бомбардировщиков Су-24 и Су-34, истребителей Су-30СМ и Су-30М2 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) отработают дозаправку в воздухе на высоте 6 тысяч метров над Ростовской областью, сообщила в среду пресс-служба ЮВО.

К дозаправке в воздухе допускаются летчики 1-го и 2-го классов, налет которых составляет более 400 часов. Первые 8-10 стыковок летчики совершат с инструкторами, далее 3-4 вылета - самостоятельно.

"Летчики оперативно-тактической авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО приступили к выполнению полетного задания по дозаправке в воздухе. Полеты будут проведены в небе над Ростовской областью. К тренировкам привлечено более 20 летчиков. Для отработки сложного элемента пилотирования будет задействовано более 15 бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а также истребителей Су-30СМ и Су-30М2", - сказано в сообщении.

В нем отмечено, что "дозаправка в воздухе производится на высотах до 6 тысяч метров при скорости 550-600 километров в час, при этом дистанция между самолетами составляет около 20 метров".

В качестве воздушного танкера задействован самолет-заправщик Ил-78, "способный за один вылет осуществить заправку в воздухе 8-10 самолетов".
28.02.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Ил-78
Су-24
Су-30
Су-34
Компании
Минoбороны РФ

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