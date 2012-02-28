Росгвардия разработала программу обновления своего авиапарка
|
|
Вертолет Ми-8АМТШ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Юлия Насулина
Ведомство может рассмотреть вопрос о привлечении девушек в качестве летных специалистов, сказал Александр Афиногентов
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Росгвардия намерена обновить свой самолетный парк. Об этом в среду на пресс-конференции, посвященной Дню авиации Росгвардии, сообщил начальник авиации Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Александр Афиногентов.
"Разработаны программы, в которых предусмотрены дальнейшее развитие и обновление парка, за последние годы мы получили вертолеты Ми-8АМТШ, Ка-226. Дальше мы рассчитываем совершенствовать и самолетный парк", - сказал Афиногентов.
Он пояснил, что на данный момент идет плановое перевооружение и оснащение авиапарка. "Если говорить о самолетах и вертолетах, которые немного устарели, то мы занимаемся постоянной их модернизацией", - отметил он.
Глава авиации Росгвардии также не исключил, что ведомство может рассмотреть в перспективе вопрос о привлечении девушек в качестве авиационных специалистов. "Почему бы и не привлечь девушек как авиационных специалистов, эта наша перспектива", - ответил Афиногентов на соответствующий вопрос журналиста.
Пресс-конференция была приурочена к отмечаемому 3 марта Дню авиации Росгвардии.
|
28.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.07.2017 Возьмут под крыло
07.06.2017 Росгвардия заявила о закупке новых самолетов и вертолетов
12.02.2018 Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
25.12.2017 Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
19.12.2017 "Динамика" выиграла открытый аукцион на поставку тренажера вертолета Ми-8МТВ-1 для Росгвардии
18.12.2017 Казалось бы, при чем тут Колесов: усидит ли Вадим Лигай на КВЗ?
05.12.2017 О ходе подготовки производства вертолета Ка-226Т по индийскому контракту