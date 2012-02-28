Авиацию Росгвардии задействуют в контртеррористических операциях на Северном Кавказе
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Подразделения специального назначения от Росгвардии появятся во всех федеральных округах.
Источник: www.rosgvard.ru
Авиация Росгвардии обеспечит общественную безопасность при проведении чемпионата мира по футболу 2018 год
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Росгвардия намерена привлечь авиацию для поддержки войск при проведении контртеррористических операций на Севером Кавказе. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ведомства.
"В перспективе перед авиацией Росгвардии стоит множество задач. Это прежде всего участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности при проведении чемпионата мира по футболу 2018 года, авиационная поддержка войск при проведении контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе и много других", - рассказали в пресс-службе.
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28.02.2018
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