"Технодинамика" испытывает новую кислородную систему для модернизированного Ту-160
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Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М во время демонстрационного полета на аэродроме Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Система предусматривает несколько линий подачи кислорода
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. "Технодинамика" испытывает новую кислородную систему экипажа для модернизированного Ту-160, ее особенность в том, что она интегрирована в бортовое радиоэлектронное оборудование самолета. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.
"НПП "Респиратор" холдинга "Технодинамика" (входит в госкорпорацию "Ростех") начинает испытания кислородно-дыхательной аппаратуры для полетов в стратосфере. Новая система рассчитана на питание кислородом членов экипажа модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160", - говорится в сообщении.
Система создана для работы, как в условиях герметичной кабины, так и в случаях ее разгерметизации. Она также участвует в функционировании защитного снаряжения пилотов и системы катапультирования, обеспечивая жизнедеятельность экипажа. "Отличительной особенностью является ее интеграция в бортовое радио-электронное оборудование стратегического ракетоносца", - сообщили в холдинге.
Аппаратура предусматривает несколько линий подачи кислорода, которые связаны между собой. Система ведет непрерывный интеллектуальный мониторинг давления в разных точках, обеспечивая подачу кислорода даже при нарушении работоспособности одной из трасс.
Ту-160 - стратегический ракетоносец, способный нести на борту крылатые ракеты с ядерными боеголовками. С 1981 по 1992 год были построены 36 таких самолетов.
В 2015 году стало известно о решении возобновить производство этих бомбардировщиков в модернизированном варианте Ту-160М. В Минобороны РФ сообщали, что их серийный выпуск должен начаться в 2023 году. При этом Воздушно-космические силы планируют приобрести не менее 50 таких машин. В июне 2017 года Виктор Бондарев, занимавший тогда пост главкома ВКС, заявлял, что Ту-160М2 может впервые подняться в воздух уже в конце 2018 года.
На ПАО "Туполев" развернуты работы по созданию глубокомодернизированных самолетов Ту-160М, вылет которых запланирован на 2019 год. Программа модернизации, выполняемая под руководством Министерства обороны РФ, предусматривает помимо прочего полную замену комплекса бортового радио-электронного оборудования. Ожидается, что это даст существенный прирост эффективности использования авиационного комплекса по назначению.
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28.02.2018
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