ОАК готова разработать новый палубный истребитель для перспективного авианосца - генконструктор



Восьмой летный опытный образец истребителя ПАК ФА - самолет Т-50-9 (бортовой номер "509"), Жуковский, июль 2017 года .

Источник: Артём Аникеев / Russianplanes.net Восьмой летный опытный образец истребителя ПАК ФА - самолет Т-50-9 (бортовой номер "509"), Жуковский, июль 2017 года .Источник: Артём Аникеев / Russianplanes.net

Заказа от военных на адаптацию Су-57 для палубы нет

Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) готова разработать новый палубный истребитель для оснащения перспективного авианосца, заказа от военных на создание корабельной версии Су-57 не поступало, сообщил "Интерфаксу" генеральный конструктор ОАК Сергей Коротков.

"Достаточно большой объем работы. Если потребуется, выполним, безусловно. Мы в этом компетентны", - заявил С.Коротков, отвечая на вопрос "Интерфакса" о перспективах создания палубного истребителя для нового авианосца.

Он отметил, что ОАК не получала заказа от военных на адаптацию Су-57 (ПАК ФА) для применения с авианосца. "Если министерство обороны такое требование выдвинет - сделаем. Но такого требования нет, насколько я знаю", - сказал генконструктор.

По его словам, работы по созданию авианосца и его авиакрыла следует вести параллельно.

"Если мы делаем только воздушную составляющую, и не занимаемся корабельной, то ничего не состыкуется. Комплекс всех мероприятий, связанных с взлетом, посадкой, эксплуатацией, электромагнитной совместимостью и так далее. Это совместно надо делать", - сказал он.

"Я исповедую, что это делать надо на новых технологических решениях. Если строится новый авианосец, то он должен иметь современные подходы - электромагнитные катапульты, например", - подчеркнул С.Коротков.

"Сейчас очень важно наработать новые технологические подходы, которые смогли бы на современном уровне выполнить задачу. Потому что, если на старых технологических подходах делать, мы получим то же самое, что у нас сегодня уже есть. Тогда зачем это делать?" - заявил С.Коротков.

На днях начальник института кораблестроения и вооружения военно-учебно-научного центра ВМФ Минобороны РФ Николай Максимов сообщил в эфире телеканала "Звезда" о планах создания нового авианесущего комплекса для ВМФ РФ.

"Предусмотрено строительство авианесущего комплекса, который будет включать в себя собственно авианосец, авиакрыло и систему базирования", - сказал Н.Максимов.

По словам начальника отдела проектирования надводных кораблей Крыловского государственного научного центра Валентина Белоненко, на борту авианосца сможет базироваться российский истребитель пятого поколения Су-57, в случае если будет принято решение о создании его палубной версии.

Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации сообщил, что новая госпрограмма вооружения предусматривает "определенные работы" по новому авианосцу.

Су-57 - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Первый полёт ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

На прошлой неделе стало известно, что Россия направила в Сирию четыре Су-57 для испытаний.

В настоящее время у ВМФ России есть единственный авианосец - тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Его авиакрыло участвовало в военной операции в Сирии. "Адмирал Кузнецов", как ожидается, в скором времени будет направлен на модернизацию.