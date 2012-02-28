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Российские БТР-80 изменили мнение сирийцев о колесной бронетехнике

01.03.2018 Российская газета 106 0
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БТР-80
БТР-80.
Источник: rg.ru

БТР-80 в настоящее время состоят на вооружении более трех десятков армий мира. В сирийские вооруженные силы бронетраспортеры этой модели попали лишь в конце 2013 года. Их задействовали в сопровождении колонн, вывозивших химическое оружие, которое подлежало уничтожению.




Сухопутные войска данного государства к этому моменту практически отказались от колесной бронетехники типа старых БТР-60ПБ и ОТ-64. Было принято спорное по мнению многих военных экспертов решение оставить в войсках лишь БМП-1 и БМП-2.

Однако, познакомившись с российской техникой, сирийские военные убедились, что "восьмидесятые" отличаются достаточно высокими характеристиками и в то же время надежны и неприхотливы в эксплуатации.

Сейчас в войсках находятся как машины раннего выпуска, вроде запечатленной на данном фото, так и модернизированные варианты с современным двухканальным прицелом ТКН-4ГА с лазерным малогабаритным прожектором типа ПЛ-1.

Благодаря этому наводчик БТР получил возможность задействовать ночью пулеметы КПВТ калибра 14,5 мм и 7,62-мм ПКТМ на дальности до 1,2 км.

Для усиления защищенности часть машин получили противокумулятивные решетчатые экраны.

В данное время БТР-80 вместе с более современными БТР-82А активно привлекаются в операциях против не сложивших оружие бандформирований.


Алексей Брусилов
28.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
БМП-1
БМП-2
БТР-60
БТР-80
БТР-82
БТР-82А
КПВТ
ПКТМ
ТКН-4ГА
Проекты
Химоружие

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