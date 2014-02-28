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На новом заводе «КАМАЗа» готовятся к монтажу оборудования

28.02.2018 ПАО "КАМАЗ" 88 0
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Логотип ПАО «КАМАЗ»
Логотип ПАО «КАМАЗ».
Источник: http://kamaz.org/

На заводе каркасов кабин для автомобилей КАМАЗ поколения К5 идёт подготовка к монтажу технологического оборудования. Работы по обустройству промышленной площадки начались прошлой осенью – сразу после сдачи корпуса.


«Партнёру «КАМАЗа» по этому проекту – совместному предприятию Daimler KAMAZ RUS удалось получить от Федеральной таможенной службы классификационное решение, позволяющее ввозить оборудование для сварки и окраски под единым таможенным кодом, – рассказал заместитель директора по развитию по взаимодействию с СП Владислав Пастушенко. – Это значительно ускорит время поставки». Он также сообщил, что всего в Набережные Челны должны прибыть 150 фур со сварочным оборудованием Comau и 400 – с окрасочным оборудованием фирмы Dürr.


В ожидании монтажа находятся ёмкости для окраски, доставленные 20-ю автомобилями. Первая партия прибыла ещё в октябре 2017 года, накануне сдачи корпуса, построенного «КАМАЗом» в рамках совместного с Daimler проекта.


Работа сейчас идёт во всех помещениях нового завода. В логистическом терминале смонтированы стеллажи для размещения комплектующих. В цехе сварки уже закончен монтаж металлоконструкций для дальнейшей «привязки» конвейерных линий и 95 роботов, которые будут трудиться на двух уровнях. Сейчас здесь идёт монтаж мощных воздуховодов, началась разметка пола. Каждый агрегат сразу после доставки встанет на обозначенное специалистами место.


В цехе окраски каркасов кабин уже есть отсек для размещения окрасочного оборудования. Сваренные каркасы по конвейеру сразу будут поворачивать на линию катафореза и окраски, а после сушки – подниматься на второй этаж, откуда каркасы попадут в зону логистики и будут отгружены на автомобильный завод.


На особом контроле – температурный режим в корпусе. Монтаж конструкций и установка оборудования должны идти при температуре не ниже +10 °C, его запуск осуществляется при +20 °C.


Пуско-наладочные работы сварочного и окрасочного производства намечены на июнь, а пробная серия каркасов кабин должна быть выпущена уже в октябре. Серийное производство КАМАЗов поколения К5 с новыми кабинами запланировано на 2019 год.
28.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Daimler AG
КАМАЗ
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