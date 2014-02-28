ОДК формирует научно-технический задел для создания морских двигателей 5-го поколения



Логотип ПАО "ОДК – Сатурн".

Источник: http://www.rvc.ru/ Логотип ПАО "ОДК – Сатурн".Источник: http://www.rvc.ru/

Работы по формированию научно-технического задела, необходимого для создания морских газотурбинных двигателей (ГТД) пятого поколения, ведутся рыбинским ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех).

«Совместно с отраслевыми институтами, в том числе, ЦИАМ имени Баранова и Крыловским государственным научным центром, выполнен ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по формированию облика морских газотурбинных двигателей пятого поколения, – говорит заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков. – По итогам этих работ мы выполнили предварительное проектирование в рамках НИР, разработали техническое задание и соответствующие предложения для федеральной целевой программы».

Объединенной двигателестроительной корпорацией на базе ОДК-Сатурн реализуется программа по разработке и освоению серийного производства морских ГТД и газотурбинных агрегатов (ГТА).

В 2017 г. ОДК-Сатурн были успешно завершены опытно-конструкторские работы (ОКР) по разработке и постанове на производство корабельных ГТД: ОКР «М70ФРУ-Р» («реверс»), ОКР «Агрегат ДКВП» и ОКР «М90ФР». ОДК-Сатурн готово к серийному изготовлению силовых агрегатов морского назначения.

«Создавая эти морские газотурбинные двигатели, мы шли по пути унификации, а также закладывали возможность разработки на их базе двигателей следующего поколения, – отмечает заместитель генерального директора – генеральный конструктор АО «ОДК» Юрий Шмотин. – Преимуществом российских морских ГТД в сравнении с украинскими, изготовленными по технологиям 60-80-х гг., является повышенная надежность изделия, обусловленная обеспечением жестких требований к изготовлению наиболее ответственных деталей. Особо стоит отметить низкий уровень удельного расхода топлива и увеличенный межремонтный ресурс. При этом газотурбинные двигатели морского назначения ОДК универсальны и могут быть использованы на кораблях разных типов. Существующей линейки двигателей вполне достаточно для того, чтобы покрыть потребность в ГТА для современных проектов кораблей».

Ранее на ОДК-Сатурн был создан и введен в эксплуатацию уникальный сборочно-испытательный комплекс корабельных газотурбинных агрегатов (СИК КГТА) с уникальными для страны испытательными стендами мощностью до 15 до 40 МВт. СИК является кластером, который не только полностью обеспечивает на этапе импортозамещения текущие потребности РФ в части морских силовых агрегатов, но позволит испытывать и перспективные ГТД и агрегаты. При этом возможно проведение испытаний как всей энергетической установки корабля целиком, так и ее составных частей. Комплекс является универсальным, и при необходимых доработках позволяет обеспечить проведение испытаний ГТД промышленного назначения единичной мощностью до 40 МВт.

В рамках реализации «морской» программы мощности ОДК-Сатурн были оснащены самым современным технологическим оборудованием. Это дало возможность внедрить в производство серию новых технологических процессов. Кроме того, опыт применения электронных геометрических моделей конструктивных деталей двигателя сложной пространственной формы позволил значительно сократить сроки технологической подготовки производства.

Помимо морских ГТД и агрегатов ОДК-Сатурн занимается разработкой, производством и послепродажным обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей, газотурбинных установок для транспорта нефти и газа, а также для энергогенерации. Предприятие, в частности, выпускает двигатели типа Д-30КП для транспортной авиации, малоразмерные ГТД специального назначения, совместно с компанией Safran Aircraft Engines (Франция) производит двигатели SaM146 для пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.