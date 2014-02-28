Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ОДК формирует научно-технический задел для создания морских двигателей 5-го поколения

28.02.2018 АО "ОДК" 148 0
0
Понравилась новость?
 0
Логотип ОДК-Сатурн
Логотип ПАО "ОДК – Сатурн".
Источник: http://www.rvc.ru/

Работы по формированию научно-технического задела, необходимого для создания морских газотурбинных двигателей (ГТД) пятого поколения, ведутся рыбинским ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех).


«Совместно с отраслевыми институтами, в том числе, ЦИАМ имени Баранова и Крыловским государственным научным центром, выполнен ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по формированию облика морских газотурбинных двигателей пятого поколения, – говорит заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков. – По итогам этих работ мы выполнили предварительное проектирование в рамках НИР, разработали техническое задание и соответствующие предложения для федеральной целевой программы».


Объединенной двигателестроительной корпорацией на базе ОДК-Сатурн реализуется программа по разработке и освоению серийного производства морских ГТД и газотурбинных агрегатов (ГТА).


В 2017 г. ОДК-Сатурн были успешно завершены опытно-конструкторские работы (ОКР) по разработке и постанове на производство корабельных ГТД: ОКР «М70ФРУ-Р» («реверс»), ОКР «Агрегат ДКВП» и ОКР «М90ФР». ОДК-Сатурн готово к серийному изготовлению силовых агрегатов морского назначения.


«Создавая эти морские газотурбинные двигатели, мы шли по пути унификации, а также закладывали возможность разработки на их базе двигателей следующего поколения, – отмечает заместитель генерального директора – генеральный конструктор АО «ОДК» Юрий Шмотин. – Преимуществом российских морских ГТД в сравнении с украинскими, изготовленными по технологиям 60-80-х гг., является повышенная надежность изделия, обусловленная обеспечением жестких требований к изготовлению наиболее ответственных деталей. Особо стоит отметить низкий уровень удельного расхода топлива и увеличенный межремонтный ресурс. При этом газотурбинные двигатели морского назначения ОДК универсальны и могут быть использованы на кораблях разных типов. Существующей линейки двигателей вполне достаточно для того, чтобы покрыть потребность в ГТА для современных проектов кораблей».


Ранее на ОДК-Сатурн был создан и введен в эксплуатацию уникальный сборочно-испытательный комплекс корабельных газотурбинных агрегатов (СИК КГТА) с уникальными для страны испытательными стендами мощностью до 15 до 40 МВт. СИК является кластером, который не только полностью обеспечивает на этапе импортозамещения текущие потребности РФ в части морских силовых агрегатов, но позволит испытывать и перспективные ГТД и агрегаты. При этом возможно проведение испытаний как всей энергетической установки корабля целиком, так и ее составных частей. Комплекс является универсальным, и при необходимых доработках позволяет обеспечить проведение испытаний ГТД промышленного назначения единичной мощностью до 40 МВт.


В рамках реализации «морской» программы мощности ОДК-Сатурн были оснащены самым современным технологическим оборудованием. Это дало возможность внедрить в производство серию новых технологических процессов. Кроме того, опыт применения электронных геометрических моделей конструктивных деталей двигателя сложной пространственной формы позволил значительно сократить сроки технологической подготовки производства.


Помимо морских ГТД и агрегатов ОДК-Сатурн занимается разработкой, производством и послепродажным обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей, газотурбинных установок для транспорта нефти и газа, а также для энергогенерации. Предприятие, в частности, выпускает двигатели типа Д-30КП для транспортной авиации, малоразмерные ГТД специального назначения, совместно с компанией Safran Aircraft Engines (Франция) производит двигатели SaM146 для пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.
28.02.2018
Права на данный материал
принадлежат АО "ОДК"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
SaM-146
Д-30КП
СуперДжет-100
Компании
Safran
ОДК УК
ЦИАМ им. Баранова
ЦНИИ им. Крылова

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.02 13:55
  • 3
Рогозин призвал сломать тенденцию "утечки мозгов" из России
  • 28.02 13:50
  • 1
"Буян" в кустах
  • 28.02 13:48
  • 7
Забрало закрой!
  • 28.02 13:45
  • 4
Минобороны получит первые электромотоциклы весной 2018 года
  • 28.02 13:42
  • 5
Российские морские двигатели сравнили с украинскими
  • 28.02 13:30
  • 7
"Южмашу" доверили строительство Hyperloop за четыре миллиарда долларов
  • 28.02 13:07
  • 6
Шоковая терапия для Запада
  • 28.02 12:39
  • 14
В России нашли противоспутниковое термоядерное оружие
  • 28.02 12:30
  • 6345
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 28.02 11:38
  • 1
Кайрос европейской обороны
  • 28.02 11:38
  • 2
"Авианосные" планы России
  • 28.02 11:20
  • 1
Россия передала Никарагуа два военно-транспортных самолета Ан-26
  • 28.02 10:52
  • 1
Почему цены для "друзей" на С-400 в разы ниже, чем для остальных?
  • 28.02 10:49
  • 1
США призвали Турцию отказаться от покупки ЗРС С-400 у России
  • 28.02 10:39
  • 4
Израиль потерял в Сирии истребитель из-за ошибки пилота
другие обсуждаемые темы