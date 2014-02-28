«Технодинамика» начинает испытания «стратосферной» кислородной системы для модернизированного ТУ-160



Стратегический ракетоносец Ту-160.

Источник: © Марина Лысцев/ТАСС Стратегический ракетоносец Ту-160.Источник: © Марина Лысцев/ТАСС

«НПП «Респиратор» холдинга «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию Ростех) начинает испытания кислородно-дыхательной аппаратуры (КДА) для полетов в стратосфере. Новая система рассчитана на питание кислородом членов экипажа модернизированного стратегического бомбардировщика ТУ-160.

«Новая аппаратура предназначена для обеспечения кислородом пилотов воздушных судов, способных подниматься в стратосферу. Система создана для работы, как в условиях герметичной кабины, так и в случаях ее разгерметизации. Она также участвует в функционировании защитного снаряжения пилотов и системы катапультирования, обеспечивая жизнедеятельность экипажа», — сообщил генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков.

Отличительной особенностью разработанной «Респиратором» КДА является ее интеграция в бортовое радио-электронное оборудование стратегического ракетоносца.

Система взаимодействует с авионикой по мультиплексному каналу информационного обмена, а также с использованием последовательного кода и разовых дискретных команд.

Аппаратура предусматривает несколько линий подачи кислорода, которые связаны между собой. Система ведет непрерывный интеллектуальный мониторинг давления в разных точках, обеспечивая подачу кислорода даже при нарушении работоспособности одной из трасс.

Совместно с КДА используется кислородная маска, защитный шлем, а также высотно-компенсирующий костюм и высотный морской спасательный комплект.

Необходимо отметить, что разработка новой аппаратуры проводится в условиях готовящейся модернизации АО «НПП «Респиратор». «В течение ближайших 2-3 лет «Респиратор» ожидает поэтапное обновление и укрупнение производственных площадей. Уверен, что процессы, которые мы будем проводить в рамках модернизации, смогут повысить производительность предприятия, а также его конкурентоспособность», — заявил временный генеральный директор НПП «Респиратор» Иван Андросов.

Напомним, что в составе холдинга «Технодинамика» НПП «Респиратор» разрабатывает и производит системы пожаротушения и кислородно-дыхательные системы для авиации, МЧС, медицинских учреждений.