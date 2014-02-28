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«Технодинамика» начинает испытания «стратосферной» кислородной системы для модернизированного ТУ-160

28.02.2018 Холдинг «Технодинамика» 135 0
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Стратегический ракетоносец Ту-160
Стратегический ракетоносец Ту-160.
Источник: © Марина Лысцев/ТАСС

«НПП «Респиратор» холдинга «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию Ростех) начинает испытания кислородно-дыхательной аппаратуры (КДА) для полетов в стратосфере. Новая система рассчитана на питание кислородом членов экипажа модернизированного стратегического бомбардировщика ТУ-160.


«Новая аппаратура предназначена для обеспечения кислородом пилотов воздушных судов, способных подниматься в стратосферу. Система создана для работы, как в условиях герметичной кабины, так и в случаях ее разгерметизации. Она также участвует в функционировании защитного снаряжения пилотов и системы катапультирования, обеспечивая жизнедеятельность экипажа», — сообщил генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков.


Отличительной особенностью разработанной «Респиратором» КДА является ее интеграция в бортовое радио-электронное оборудование стратегического ракетоносца.


Система взаимодействует с авионикой по мультиплексному каналу информационного обмена, а также с использованием последовательного кода и разовых дискретных команд.


Аппаратура предусматривает несколько линий подачи кислорода, которые связаны между собой. Система ведет непрерывный интеллектуальный мониторинг давления в разных точках, обеспечивая подачу кислорода даже при нарушении работоспособности одной из трасс.


Совместно с КДА используется кислородная маска, защитный шлем, а также высотно-компенсирующий костюм и высотный морской спасательный комплект.


Необходимо отметить, что разработка новой аппаратуры проводится в условиях готовящейся модернизации АО «НПП «Респиратор». «В течение ближайших 2-3 лет «Респиратор» ожидает поэтапное обновление и укрупнение производственных площадей. Уверен, что процессы, которые мы будем проводить в рамках модернизации, смогут повысить производительность предприятия, а также его конкурентоспособность», — заявил временный генеральный директор НПП «Респиратор» Иван Андросов.


Напомним, что в составе холдинга «Технодинамика» НПП «Респиратор» разрабатывает и производит системы пожаротушения и кислородно-дыхательные системы для авиации, МЧС, медицинских учреждений.
28.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Холдинг «Технодинамика»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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