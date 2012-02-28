У российских ядерных ракет есть свои "телохранители"



Траспортировка пусковой установки "Тополь" на ВДНХ.

Источник: © РИА Новости, Рамиль Ситдиков Траспортировка пусковой установки "Тополь" на ВДНХ.Источник: © РИА Новости, Рамиль Ситдиков

Говоря о российских Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН), люди в первую очередь имеют в виду громадный ракетный комплекс "Тополь-М", одним залпом из которого можно уничтожить целый город. Отношения между Россией и НАТО продолжают обостряться, а США ускоряет разработку следующего поколения ядерного оружия, поэтому запад и восток продолжит мериться силами в том, что касается ядерного оружия. Пытаясь приспособиться к ситуации, Россия в последние годы укомплектовывает свои дорогие, но слабые с точки зрения обороны ракетные комплексы наземного базирования новым дополнительным оснащением, чтобы эти "сокровища" были безупречны.

Машина дистанционного разминирования "Листва"

Каждый раз, когда российские ракетные войска совершают тактические маневры, люди могут заметить впереди бронемашину с кучей электронного оборудования, прокладывающую путь колонне. Это один из "духов-защитников" российских ядерных сил - машина дистанционного разминирования "Листва".

По сообщению одного украинского блога, российские Ракетные войска стратегического назначения получат более 20 машин "Листва" до 2020 года. "Листва" применяется специально для поиска и обезвреживания взрывных устройств рядом с движущимися ракетными комплексами. Основой для этой машины стал трехосный бронеавтомобиль. С помощью излучения высокочастотных радиоволн "Листва" может обезвреживать магнитные мины на расстоянии до 100 метров. Что касается бомб с дистанционным управлением, то в этом случае машина использует специальное оборудование, посылая помехи. Кроме того, перед вхождением в зону повышенной опасности, "Листва" может произвести "зачистку" территории и обозначить безопасный путь с помощью оборудования, расположенного на передней раме.

Машина дистанционного разминирования (МДР) 15М107 "Листва". Источник: http://мультимедиа.минобороны.рф/

Боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М"

Когда ракетные комплексы выходят на позиции, они наиболее уязвимы. Если в этот момент они встретят спецназ противника или террористов, то у них совершенно не будет сил для ответа на нападение. Для противодействия такого рода угрозам в России была разработана боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М".

Согласно статье с американского веб-сайта "Зе Драйв" (The Drive), "Тайфун-М" базируется на бронетранспортере БТР-82, его главными противниками являются вражеские вооруженные группировки, он оснащен оптико-электронной аппаратурой для наблюдения и обнаружения. По сообщению агентства ТАСС, большая часть характеристик этой машины еще засекречена, однако уже известно, что она может обнаружить и блокировать вражеских солдат на расстоянии пяти километров.

Самая инновационная составная часть этой системы - беспилотные летательные аппараты. Как заявляет их производитель - швейцарская компания Enics, радиус действия беспилотников составляет более 20 километров, они могут отсылать видео в реальном времени на панель управления внутри машины; в режиме "офлайн" радиус действия превышает 40 километров. Enics также сообщает, что настройка беспилотника занимает всего десять минут, что серьезно расширяет зону патрулирования "Тайфун-М".

Боевая противодиверсионная машина (БПДМ) «Тайфун-М». Источник: imgur.com

Машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ)

Едва ли возможно, что такая громадина, как межконтинентальный ракетный комплекс, будет своими силами скрываться от преследования разведывательными спутниками. В российских ракетных войсках такую задачу берет на себя Машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ).

По информации с российского форума, посвященного военному делу, МИОМ маскируется под инженерную машину, ей присвоен номер 15М69. Сопровождая колонну, она с помощью грейдеров, расположенных в задней части машины, может удалить следы, оставленные пусковыми установками, или сделать накатку ложных следов. Также интересны и шесть контейнеров, расположенных в кузове машины. Как можно догадаться из внешнего вида, они представляют собой ложные цели, имитирующие пусковые установки.

МИОМ может выполнять разнообразные задачи, например, произвести разведку местности, измерить грузоподъемность моста или уровень излучения. В МИОМ используется шасси М3КТ-7930 грузоподъемностью 24 тонны. В последние годы Россия использовала это шасси во многих оружейных системах, например, в системах, использующих противокорабельные ракеты Х-35. Всего для функционирования МИОМ требуется семь человек.

Машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ) 15М69. Источник: http://www.autocatalogue.ru/

Роботы-часовые в шахтных пусковых установках

Развивая портативные межконтинентальные ракетные комплексы, Россия не забывает и о стационарных шахтных пусковых установках. По информации "Зе Драйв" (The Drive) российская армия уже укомплектовала свои Ракетные войска стратегического назначения новыми роботами-часовыми. Они скрыты в укреплениях, похожих на бетонные цилиндры, и выскакивают наружу через 30 секунд после активации. Выскакивающая установка оснащена радаром и оптическими датчиками, а также пулеметом и гранатометом. Аналитики считают, что, взаимодействуя с современными системами управления огнем, эти "часовые на дистанционном управлении" могут вести прицельный огонь на круговом секторе на дальности 400 метров. Таким образом, по сути эта система является средством точечной обороны, работающим в режиме ожидания.

Кроме поиска, отслеживания и уничтожения наземных целей, таких как солдаты и машины, данная система может противостоять низкоскоростным воздушным целям, например, беспилотникам. Как видно из фотографий, оружие, используемое в этой системе, весьма разнообразно и включает в себя один автоматический пулемет, а также несколько дополнительных пусковых установок для реактивных снарядов. Как заявил конструктор этой системы, с помощью микроволн она может опознать человека с шести километров, а машину - с десяти километров.

Однако место установки этих систем сильно зависит от местности. Российские военные считают, что, играя роль "беспилотного поста" на важных объектах, таких как пусковые установки, аналогичные системы могут помочь армии в горячих точках, позволяя не посылать туда много солдат. Сфера применения этого оружия, возможно, невелика, однако представители российской оборонной промышленности найдут способ протолкнуть его на более широкий рынок.

Sina.com, Китай