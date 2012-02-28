Объем продаж радара для "Железного купола" достиг 2 миллиардов долларов



Израильская система ПВО "Железный купол".

Источник: © AP Photo, Tsafrir Abayov Израильская система ПВО "Железный купол".Источник: © AP Photo, Tsafrir Abayov

Израильский концерн "Авиационная промышленность" продал в девять стран (Канаду, Индию и другие государства) радиолокационную систему, используемую в противоракетных комплексах "Железный купол" и "Праща Давида". Речь идет о системе MMR (многоцелевых РЛС), позволяющей силам ПВО, перехватывающим баллистические ракеты малой дальности, обнаруживать их с особой точностью. Общий объем продаж радаров достиг двух миллиардов долларов.

Технология, разработанная израильскими специалистами, позволяет обнаружение даже небольших предметов в воздушном пространстве, включая мелкие беспилотные летательные аппараты (дроны). Использование этой технологии в подобных целях стала достоянием гласности совсем недавно, когда израильские ПВО перехватили и уничтожили иранский беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны в районе сирийской границы. Благодаря широкому спектру возможностей подобных радиолокационных систем израильская армия и вооруженные силы других стран, приобретших эти радары, намерены использовать их в различных оперативных целях - таких, как защита воздушного пространства, перехват ракет, наведение артиллерийского огня и т. п.

Эяль Шапира, руководитель проектов противовоздушных систем концерна "Таасия авирит" сказал, что особенность систем MMR заключается в их многоцелевом использовании, в том, что их можно одновременно применять для выполнения нескольких задач. Именно поэтому радиолокационные станции столь успешно зарекомендовали себя в противоракетных комплексах ("Железный купол" и других).

В ближайшее время, по словам Шапира, к числу государств, приобретших новые радары, присоединится и Чехия. Концерн "Авиационная промышленность" выиграл конкурс на оснащение чешских ПВО своими радиолокационными системами. Продукция концерна сумела одержать верх над конкурентными системами других стран.

Йоав Столлер

Calcalist, Израиль