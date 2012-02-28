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Объем продаж радара для "Железного купола" достиг 2 миллиардов долларов

01.03.2018 ИноСМИ 72 0
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Израильская система ПВО "Железный купол"
Израильская система ПВО "Железный купол".
Источник: © AP Photo, Tsafrir Abayov

Израильский концерн "Авиационная промышленность" продал в девять стран (Канаду, Индию и другие государства) радиолокационную систему, используемую в противоракетных комплексах "Железный купол" и "Праща Давида". Речь идет о системе MMR (многоцелевых РЛС), позволяющей силам ПВО, перехватывающим баллистические ракеты малой дальности, обнаруживать их с особой точностью. Общий объем продаж радаров достиг двух миллиардов долларов.

Технология, разработанная израильскими специалистами, позволяет обнаружение даже небольших предметов в воздушном пространстве, включая мелкие беспилотные летательные аппараты (дроны). Использование этой технологии в подобных целях стала достоянием гласности совсем недавно, когда израильские ПВО перехватили и уничтожили иранский беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны в районе сирийской границы. Благодаря широкому спектру возможностей подобных радиолокационных систем израильская армия и вооруженные силы других стран, приобретших эти радары, намерены использовать их в различных оперативных целях - таких, как защита воздушного пространства, перехват ракет, наведение артиллерийского огня и т. п.

Эяль Шапира, руководитель проектов противовоздушных систем концерна "Таасия авирит" сказал, что особенность систем MMR заключается в их многоцелевом использовании, в том, что их можно одновременно применять для выполнения нескольких задач. Именно поэтому радиолокационные станции столь успешно зарекомендовали себя в противоракетных комплексах ("Железный купол" и других).

В ближайшее время, по словам Шапира, к числу государств, приобретших новые радары, присоединится и Чехия. Концерн "Авиационная промышленность" выиграл конкурс на оснащение чешских ПВО своими радиолокационными системами. Продукция концерна сумела одержать верх над конкурентными системами других стран.


Йоав Столлер

Calcalist, Израиль
28.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
Иран
Канада
Сирия
Чехия
Продукция
Железный купол
Проекты
БПЛА

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