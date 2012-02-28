Угроза или блеф: нужно ли миру бояться нового оружия России



Сотрудник охраны у танка "Армата".

Источник: © РИА Новости, Алексей Мальгавко Сотрудник охраны у танка "Армата".Источник: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

Россия продолжает хвастаться тем, что наращивает свой военный потенциал. В подконтрольных Кремлю СМИ все чаще появляются сообщения о том, что 2018-2020 годы якобы должны стать прорывом для "оборонки" соседнего с Украиной государства. Что именно готовит Россия и почему это больше смахивает на замыливание глаз - в материале "Обозревателя".

НАТО наращивает силы

В 2018 году оборонный бюджет России составил - 46 миллиардов долларов (2,5 % от ВВП), что гораздо меньше чем у главного конкурента США (700 миллиардов долларов), Великобритании (60 миллиардов долларов) и сравнимо с расходами Германии и Франции (примерно по 40 миллиардов долларов).

О чем говорят эти цифры? Во-первых, Запад продолжает планомерное увеличение расходов на "оборонку". Во-вторых, в данной ситуации Кремлю глупо даже заикаться о соперничестве с американцами, которые давно уже играют в инопланетной лиге.

Скорее следует проводить параллель с Германией, которая является одним из столпов НАТО в Европе. Пока что немцы тратят на свою "оборонку" лишь 1,2 % от ВВП. В процентном соотношении это в разы меньше, чем у России, но в переводе на долларовый эквивалент -цифры уже практически равны.

Однако и это еще не все. Еще до своего вступления в президентскую должность Дональд Трамп не раз упрекал страны НАТО в том, что те мало тратят на военную сферу. Американский лидер даже грозил тем, что при нем США могут вовсе покинуть альянс, если союзники не увеличат свои расходы до 2%.

Нельзя сказать, что все страны Европы с восторгом отреагировали на такую перспективу, но давление американцев дает свои плоды. Так, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен уже дала понять, что расходы будут увеличены в несколько этапов. Кроме того, об увеличении расходов на оборону до 2% уже объявили Британия, Греция, Польша и Эстония. За ними обязательно потянутся и остальные.

Чем отвечает Россия?

Кремль оказался в сложной ситуации. Ставка на то, что Запад не решится ответить силой на силу - не оправдалась. Страны НАТО не дрогнули, а значит Россия обязана не отставать. Вот только ресурсов на это у нее уже не достает. Расходы на войну в Сирии, содержание "банановых республик" на Донбассе, санкции США против российских оружейных компаний - все это пассив для российского бюджета. При этом росту доходов, естественно, браться неоткуда.

Очевидно, что все заявления Путина о выводе войск с Ближнего Востока - это блеф. Война далеко не закончена, а столь жирный кусок, коим является Сирия, нужно не только захватить, но и удержать. Поэтому бои продолжаются, а после разгрома "вагнеровцев" Россия еще и усилила там свою авиагруппировку несколькими истребителями и штурмовиками. Среди них и новейший Су-57, который решили испытать в боевых условиях.

То же самое касается Донбасса. К счастью, с последнего серьезного обострения на востоке Украины прошел примерно год, однако убираться оттуда Москва явно не намерена. Как минимум потому, что прилагает максимум дипломатических усилий для того, чтобы похоронить идею ввода миротворцев на Донбасс.

И это лишь две самые известные проблемные зоны, в которые Москва продолжает вливать деньги. Есть ведь еще Нагорный Карабах, Приднестровье, Южная Осетия и Абхазия. В каждом из этих мест у россиян есть свои интересы, а в силу полной несамостоятельности "республик", их приходится кормить.

Так что все это пассив для российского бюджета, от которого по уму лучше поскорее избавиться. Однако в Кремле понимают, что раз уж они встали на путь войны, то должны идти по нему до конца. Иначе проблемы могут начать возникать уже внутри страны. К счастью для верхушки РФ, у их народа есть огромный запас терпения, чем наверху продолжают пользоваться. Военные расходы продолжают расти в ущерб социальной сфере, что им пока сходит с рук.

Вряд ли этого запаса терпения хватит на десятилетия, но в марте Путин снова станет президентом, представит на суд россиян новую красивую программу по типу "майских указов" 2012 года и продолжит гнуть свою линию, а для поддержания веры россиян в "несокрушимую мощь" их государства, прикормленные СМИ продолжат тиражировать новости о новых разработках ВПК, от которых Запад непременно вздрогнет и отдаст россиянам все, чего они хотят - от признания законности аннексии Крыма до богатых нефтью регионов Сирии. Однако все рассказы о грядущем прорыве российской оборонки - это чушь.

На шаг позади

Соседи Украины все еще занимают ведущие позиции в мире по объему экспорта вооружений, что можно было бы расценить как признак процветания. Однако это не так. В наследство от СССР Россия получила огромный военно-промышленный комплекс: сотни конструкторских бюро, оборонных заводов и предприятий. Но на многих из них оборудование давно морально устарело, а другие оказались по уши в долгах из-за неумелого руководства. И с проблемами столкнулись не какие-то периферийные предприятия, а флагманы - Уралвагонзавод, Курганский машиностроительный, авиационный Салют и другие.

Кроме того, средний возраст сотрудников оборонной промышленности в России с каждым годом растет, а вот зарплаты - нет. Это все приводит к тому, что военная промышленность РФ просто не поспевает за амбициозными задачами, которые перед ней ставит политическое руководство.

При этом российские СМИ продолжают твердить, что в ближайший год-два на вооружение поступят новейшие истребители пятого поколения СУ-57, гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон", новые танки Т14 "Армата", лазерные пушки и многие другие дорогостоящие "игрушки", которые якобы должны помочь России добиться своих целей на внешней арене.

Впрочем, что характерно, твердят об этом лишь журналисты, а все вышестоящее руководство предпочитает давать лишь расплывчатые комментарии или вовсе уходить от неудобных вопросов о сроках начала поставок на вооружение. Что это - секретность или же нежелание обещать сделать то, что сделать невозможно?

Учитывая процветающее в России воровство и всеобщую коррумпированность - более вероятен второй вариант. А тем временем Запад продолжает тихо работать, оставляя агрессивного соседа Украины все дальше позади.

Николай Коваль

Обозреватель, Украина