Русские выдумки про угрозу НАТО



Военнослужащий армии США во время учений в Германии.

Источник: © flickr.com, U.S. Army Europe Военнослужащий армии США во время учений в Германии.Источник: © flickr.com, U.S. Army Europe

Ларс Экеман — о неравном соотношении военных сил между НАТО и Россией.

Россия вырвалась далеко вперед в том, что касается военных реформ, начатых вскоре после короткой войны с Грузией в 2008 году. НАТО до сих пор реагировала на такое развитие событий осторожными ответными мерами, демонстрируя значительную "неопределенность" в отношении военного потенциала. Это вызывает беспокойство. Конечно, мало кто верит в риск полномасштабной войны, но уже в самой политической игре с вопросами безопасности военный потенциал - это важный ресурс власти. Игрокам, которые ничего не могут противопоставить другим в этой сфере, может быть трудно защищать свои позиции и доводы.

Кроме того, конечно, есть причины поднять вопрос о том, как именно Россия будет применять свои новые военные ресурсы.

Не в последнюю очередь тревожат и речи о появлении практически постоянно действующей армии с 60 тысячами солдат к западу от Москвы. Неужели якобы присутствующая угроза России со стороны НАТО настолько существенна и солидна, что действительно необходимы постоянные армии?

Простой ответ состоит в том, что этой угрозы на самом деле не существует: НАТО не представляет собой опасности для России. А так живописуют ее в основном для того, чтобы создать в России и у российской общественности ощущение страха, который сплотит народ вокруг Путина и правящей системы. Еще один способ ответить на этот вопрос, который четко демонстрирует беспочвенность пропаганды Кремля, - это изучить, как на самом деле обстоят дела с военными силами.

Во-первых, можно констатировать, что российская военная реформа дала хороший эффект. Потенциал и боеготовность возросли. Фонд "Наследие" (Heritage Foundation), стратегический консервативный исследовательский институт США, делает вывод, что военный потенциал России сейчас находится на уровне, который делает угрозу с ее стороны "внушительной". Шведский институт тотальной обороны (FOI) лаконично констатирует в исследовании "Российский военный потенциал в десятилетней перспективе - 2016" (Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv - 2016), что "российские вооруженные силы располагают достаточным количеством воинских соединений, чтобы суметь начать две параллельные масштабные операции, одновременно действуя на различных уровнях".

Например, из свежего исследования Шведского института тотальной обороны "Западный военный потенциал" (Västlig militär förmåga) также следует, что НАТО - в особенности после российской аннексии Крыма - начала осторожно наращивать вооружения. Отчет "Наследия" "2018: Индекс военной силы США" (2018 Index of U S Military Strength) указывает на повышенную активность, не в последнюю очередь в связи с возросшим американским присутствием в Европе. Но еще многое нужно сделать.

Вклад европейских членов альянса в общую оборону долгое время был ниже обозначенной цели в 2% от ВВП. Из 29 стран, входящих в организацию, в 2016 году лишь пять вкладывали больше. США выделяют 3,6% от своего ВВП на оборону, Великобритания - 2,2%, Франция - 1,8%, а Германия - 1,2%.

Для сравнения, Россия в 2016 году выделила 4,7% от ВВП, правда, в 2017 эта цифра немного уменьшилась.

Президент Трамп ранее уже высказывался на повышенных тонах по вопросу разделения финансовой ответственности в НАТО. И в последнее время многие страны поставили для себя более значительные задачи. Но для того, чтобы создать нечто похожее на ту эффективную боевую силу, которая сейчас есть у России, нужны по-настоящему значительные инвестиции.

Из-за затрат на сотрудников и снижения финансирования в течение долгого времени часто страдали отчисления на закупку вооружений. Общее правило гласит, что отчисления на оборону должны составлять от 25 до 30%. В 2016 году траты на вооружения в процентах от общих расходов на оборону составили в США 25%, во Франции - 22% и 23% - в Великобритании. Германия со своими 13% представляет собой крупнейшее негативное исключение из всех крупных стран - членов НАТО, и считается, что у нее - наиболее низкий военный потенциал.

Кроме того, только эти страны имеют достаточный потенциал, чтобы вести современную войну. Возможно, Италию и Польшу тоже можно отнести к их числу.

Как выглядит соотношение сил между НАТО и Россией? Оценив число армейских бригад, можно получить какое-то представление о ситуации. Во время холодной войны подсчитывали дивизии, но сейчас в качестве единицы подсчета часто используют бригаду, то есть соединение более низкого уровня, чем дивизия. Бригада состоит из примерно 5 тысяч человек. В общем и целом считается, что только бронебригада способна пойти в атаку и победить противника. Для сравнения: Швеция в эпоху холодной войны располагала 35 бригадами.

Боевые силы США организованы в 33 бригады, из которых десять бронированных и две десантные. Боевая армия США состоит примерно из 165 тысяч солдат. Все активные войска насчитывают 475 тысяч человек. Снижение бюджета, однако, повлияло на модернизацию, исследования и развитие. Количество учений уменьшилось, что в свою очередь сказывается на боеготовности. Предположительно в состоянии оперативной боеготовности находятся примерно 10 из 33 бригад.

"Для перехода в полную готовность к ведению квалифицированного боя требуются длительные инвестиции в течение нескольких лет", - пишет фонд "Наследие", который дает этой армии вторую с конца оценку по пятибалльной шкале. В 2017 году армию окончательно оценили как "слабую" (weak), эту оценку вынесли на основании того, с какими задачами армия могла бы справиться. Но американским войскам в Европе FOI дает более позитивную оценку потенциала и готовности.

Войска США в Европе насчитывают примерно 64 тысячи человек. Состав боевых частей наземных войск достигает примерно 15 тысяч солдат. Их ядро составляют механизированная бригада в Германии и десантная бригада в Италии. Недавно было принято решение разместить одну бронебригаду "на ротационной основе" в городе Жагань на юго-западе Польши. Кроме того, было решено создать предварительный склад оружия для бронированных бригад в Бельгии, Нидерландах и Германии. Их персонал пока еще находится в США. Уже начали собирать вооружения для бригады морской пехоты в районе норвежского Трондхейма.

В итоге большая часть армейских бригад США сейчас находятся дома, и, если что-то случится, их придется транспортировать через Атлантику на кораблях. Время, которое на это потребуется, в лучшем случае исчисляется неделями. Для тех, кто знаком с проблематикой холодной войны, эти трудности не покажутся чем-то новым.

Немецкие национальные наземные войска состоят из восьми бригад. В их число входят три бронетанковые бригады, а также одна воздушно-десантная бригада. Всего в немецкой армии служит 61 тысяч человек. Помимо национальных войск, имеются две механизированные бригады из Чехии и Румынии, а также воздушно-десантная бригада из Нидерландов. Кроме того, к силам в Мюльхайме прибавится французско-немецкая механизированная бригада. Таким образом, всего будет 12 бригад, в которые входят около 60 тысяч человек. Многие источники, однако, решительно ставят под вопрос боеготовность этих армейских соединений. Есть данные, что всего 30% немецких бригад пригодны к проведению боевых операций.

Французские наземные войска с 2016 года организованы в семь бригад (сюда входит также общая французско-немецкая бригада), из которых две бронебригады и одна воздушно-десантная. Кадровые ресурсы боевых соединений составляют примерно 40 тысяч солдат. Всего в армии задействованы примерно до 112,8 тысяч человек.

Великобритания проводит реорганизацию своих наземных войск. К 2020 году они составят 11 бригад с 82 тысячами человек. Сюда будут входить две бронебригады и одна воздушно-десантная. Три бригады, а также воздушно-десантная, будут характеризоваться высокой боеготовностью. Боевые части составят 55 тысяч солдат. В среднем потенциал и готовность их, по оценкам, будут хорошими.

Боевые армейские части Польши состоят из 11 бригад, из которых четыре бронебригады. Сейчас там очень высока потребность в новых денежных вливаниях, и, по оценкам FOI, 70% вооружений устарели. Из-за этого большая часть армии сейчас слишком низкого качества, чтобы считаться достаточно пригодной для ведения каких-то операций против квалифицированного противника, за исключением чисто оборонительных. Однако организовано все неплохо, и учения проводятся регулярно.

Итак, согласно грубым подсчетам, наземные силы в Европе составляют 32 бригады, которые могут действовать в рамках НАТО и у которых достаточно потенциала, чтобы противостоять квалифицированному противнику. В них входят примерно 135 тысяч солдат. Есть вопросы насчет их боеготовности, в особенности что касается Германии. Конечно, имеются и резервы, но их нужно обучать и тренировать. Остальные страны НАТО, по оценкам, не располагают силами необходимой квалификации, пригодными к военным операциям.

Ларс Экеман - либеральный общественный комментатор и бывший генеральный секретарь объединения "Народ и оборона".

Svenska Dagbladet, Швеция