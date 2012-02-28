Ученые: простейшие земные микроорганизмы могли бы существовать на спутнике Сатурна



Энцелад.

Источник: © NASA/JPL/Space Science Institute Энцелад.Источник: © NASA/JPL/Space Science Institute

В пробах, взятых на Энцеладе в 2015 году, были обнаружены следы метана, который может иметь биологическое происхождение

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Некоторые виды земных микроорганизмов могли бы, вероятно, выжить на спутнике Сатурна - Энцеладе - в океане, скрытом под мощным слоем льда. Как сообщил во вторник интернет-портал Space.com, к такому выводу пришла группа ученых, исследовавших археи - одноклеточные микроорганизмы, не имеющие ядра. Они изучали три вида этих микроорганизмов в условиях высокого давления и при температуре около 65 градусов Цельсия.

В процессе жизнедеятельности эти микроорганизмы выделяют метан, и этот факт привлек особое внимание, поскольку автоматическая межпланетная станция Cassini в октябре 2015 года прошла примерно в 50 км от поверхности Энцелада и взяла пробы для химического анализа состава его "фонтанов" - бьющих из расщелин в ледовой коре струй воды с частицами льда, которые питает находящийся под поверхностью океан. Исследование продолжалось полтора года, и в итоге ученым удалось обнаружить молекулярный водород, а также следы метана.

"Мы смогли показать, что при создании в лаборатории условий, которые, как мы предполагаем, существуют на Энцеладе, возможно появление метана биологического происхождения, - заявил в интервью Space.com один из участников исследования Саймон Риттман из Венского университета. - Отсюда можно сделать вывод, что часть метана, обнаруженного в пробах, взятых на Энцеладе, в принципе, может иметь биологическое происхождение".

По его мнению, новые автоматические станции, отправляющиеся к спутникам Сатурна или Юпитера, следует снабжать специальной аппаратурой, способной определять метан, образующийся в результате жизнедеятельности микроорганизмов.

В 2020-х годах в систему Юпитера направится автоматическая станция Europa Clipper, которая будет изучать океан, скрытый под толщей льда на спутнике Юпитера - Европе, а автоматическая станция Европейского космического агентства будет изучать другие спутники планеты-гиганта - Ганимед и Каллисто.