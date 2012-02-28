"Стерегущий" Балтику: секреты морского патруля ВМФ России



Корвет "Стерегущий".

Источник: © Виталий Невар/ТАСС Корвет "Стерегущий".Источник: © Виталий Невар/ТАСС

10 лет назад Балтийский флот пополнился первым сторожевым кораблем проекта 20380. Об истории создания и уникальности корветов этой серии — в материале ТАСС

28 февраля 2008 года в состав Военно-морского флота (ВМФ) России вошел головной корабль серии многоцелевых корветов проекта 20380 "Стерегущий". Его назвали в честь миноносца "Стерегущий", героически погибшего в неравном бою с превосходящими силами японцев 26 февраля 1904 года.

За время флотской службы современный корвет Балтийского флота прошел более 100 тыс. морских миль, много раз становился участником международных военно-морских салонов и совместных учений, в том числе прошедших впервые на Балтике в прошлом году российско-китайских маневров "Морское взаимодействие – 2017". В настоящее время в составе ВМФ несут службу пять корветов проекта 20380, еще пять строятся. По своему предназначению они являются кораблями ближней морской зоны, но по вооружению и судоходным качествам могут ходить по всем океанам.

КОРАБЛИ ПРОЕКТОВ 20380/20385 Серия многоцелевых корветов (сторожевых кораблей) ближней морской зоны. Корабли предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология "стелс". Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корвета. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счет архитектурной компоновки корпуса и надстройки.

Не до сторожевиков

Со сторожевыми кораблями русские моряки познакомились еще в годы Первой мировой войны — сравнительно небольшие по размерам, они стали универсальными боевыми единицами, выполняющими необходимый объем работы. За рубежом их классифицировали как фрегаты и корветы, а в российском флоте создали отдельный класс — сторожевые корабли. Их появление было вызвано прежде всего необходимостью. Выполнять функции охраны побережья, морских конвоев и противостоять небольшим силами флота противника могли также эсминцы, однако они были немногочисленны, а строить новые было дорого. Постройка сторожевика обходилась примерно в два раза дешевле.

В предвоенное время и в Великую Отечественную войну эти корабли стали самыми массовыми на флоте. В послевоенные годы этот класс получил новое развитие. В отличие от первых подобных корветов, советские стали на порядок мощнее, сильнее и больше в размерах. И по вооружению практически ни в чем не уступали эсминцам.

В результате замораживания большинства кораблестроительных программ в 1990-е годы флот перестал получать не только ракетные крейсера, эсминцы и подводные стратегические ракетоносцы, но и корабли 2-го и 3-го рангов — сторожевики, малые противолодочные корабли, тральщики. Попытка строительства нового поколения проекта 12441 оказалась неудачной — заложенный в 1997 году головной корабль серии "Новик" так и не был достроен. Ситуация усугублялась тем, что официальным приоритетом флота считалось сохранение и развитие морских стратегических ядерных сил и именно они имели приоритет в финансировании.

В итоге к началу 2008-го в составе ВМФ было лишь шесть сторожевых кораблей (СКР) — столько же, сколько ракетных крейсеров, и в 2,5 раза меньше, чем подводных ракетоносцев стратегического назначения. Тихоокеанский и Северный флоты вообще не имели в своем составе сторожевиков — хотя именно СКР должны обеспечивать развертывание и боевую устойчивость подводных ракетоносцев в прибрежных районах. При этом шесть имевшихся в наличии СКР относились к пяти разным модификациям, а их средний возраст составлял 28 лет. Флоту требовалась новая серия кораблей.

Первый российский

Сегодня на смену устаревшим боевым судам пришли новые и усовершенствованные — корабли проекта 20380. Корвет "Стерегущий" был разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" в конце 1990-х — в 2000-х годах. Кстати, до этого "Алмаз" специализировался на ракетных катерах и малых ракетных кораблях, десантных кораблях на воздушной подушке и других. Спроектированный им сторожевик проекта 12441 "Гром" так и не был достроен, не был реализован и подготовленный в середине 1990-х годов проект "экспортного" корвета.

Тем не менее уже в 2000 году бюро представило восемь вариантов эскизных проектов сторожевого корабля 20380 (проектный шифр — "Корвет-1"), один из которых был принят заказчиком в 2001-м. Генеральным конструктором корабля был Александр Шляхтенко, главным конструктором — Игорь Иванов. Закладка состоялась 21 декабря 2001 года в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе "Северная верфь".

Конструкторы использовали при проектировании "модульный принцип", что не только снизило производственные затраты, но и обеспечивало высокий модернизационный запас корабля в течение всего жизненного цикла (30 лет). Также особое внимание уделялось снижению радиолокационной заметности, использованию композиционных материалов и новой элементной базы. Кроме того, впервые в истории отечественного кораблестроения на судне такого небольшого водоизмещения удалось разместить ангар для вертолета.

СТОИМОСТЬ КОРАБЛЯ Сумма контракта не раскрывалась. По сведениям СМИ, в 2001 году стоимость одного корабля составляла 1,2–2 млрд руб. По оценке Центра анализа стратегий и технологий, в 2014–2016 годах контрактная стоимость заказанных "Северной верфи" корветов проекта 20380 "Ретивый" и "Строгий" составляла 17,2 млрд и 17,3 млрд руб. соответственно.

16 мая 2006-го "Стерегущий" спустили на воду, и после успешного завершения государственных испытаний он вошел в состав ВМФ. За создание и освоение строительства корвета проекта 20380 группа инженеров, конструкторов и судостроителей была удостоена премии правительства РФ в области науки и техники за 2011 год.

Спуск на воду головного корвета "Стерегущий", 2006 год. Источник: Сергей Смольский/ТАСС

Корветы проектов 20380/20385 наряду с малыми ракетными кораблями проекта 21631 ("Буян-М") — наиболее крупные серии сданных российскому флоту после 1991 года надводных кораблей (по пять единиц). Для сравнения: выпуск сторожевых кораблей предыдущего поколения — проекта 1135 "Буревестник" — составил 32 единицы за 13 лет (1968–1981).

Потенциал сторожевика

Для поражения надводных целей "Стерегущий" имеет противокорабельный комплекс "Уран", для воздушных и надводных — зенитно-ракетный комплекс "Кортик" и ПЗРК "Игла". Кстати, начиная со второго корабля, в проект были внесены отдельные изменения. Базовый проект был усилен зенитно-ракетным и противокорабельным вооружением — модификация 20385. Две четырехконтейнерные пусковые установки ракетного комплекса "Уран" заменены на восьмиконтейнерный универсальный корабельный стрельбовой комплекс для ракет "Калибр" и "Оникс".

Кроме того, увеличен боекомплект зенитного ракетного комплекса "Редут". Первоначально на кораблях этой модификации планировалось устанавливать дизельные агрегаты немецкой компании MTU Friedrichshafen, однако после отказа фирмы поставить двигатели в связи с введенными в 2014 году против РФ санкциями было принято решение использовать агрегаты российского производства.

Китайский эсминец "Хэфэй" и корвет "Стерегущий" (слева направо) во время российско-китайских военно-морских учений. Источник: Виталий Невар/ТАСС

Также эти корветы усилены двумя артиллерийскими установками АК-630М калибра 30 мм, артиллерийской установкой А-190 калибра 100 мм, двумя пулеметными установками калибра 14,5 мм и двумя гранатометами ДП-64. Противолодочная и антиторпедная защита — два торпедных аппарата комплекса "Пакет" калибра 330 мм. На корабле может базироваться вертолет Ка-27.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТОВ 20380 (20385)

Длина — 111,6 м (115,1 м); ширина — 14 м; осадка — 7,95 м.

Полное водоизмещение — 2100 т (2300 т).

Главная энергетическая установка — двухвальная дизельная, два агрегата ДДА12000 мощностью по 11 600 лошадиных сил каждый.

Скорость полного хода — до 27 узлов (около 50 км/ч).

Дальность плавания — 4 тыс. морских миль (около 7,4 тыс. км).

Автономность плавания — 15 суток; экипаж — 99 человек.

Следующая серия — 20386 — проект корвета нового поколения с модульным вооружением, надстройкой из композиционных материалов, сниженной по сравнению с предшественниками радиолокационной заметностью, увеличенными водоизмещением (3400 т) и дальностью плавания (9260 км), уменьшенной численностью экипажа (80 человек).

"Дерзкая" серия

В рамках госпрограммы развития вооружений до 2020 года Минобороны РФ заключило с "Северной верфью" контракт на строительство девяти кораблей модернизированного проекта 20385. В мае 2015-го представители завода сообщили, что из-за проблем с импортными комплектующими по этому проекту будет построено только два корабля ("Гремящий" и "Проворный", с заменой зарубежных комплектующих на отечественные), остальные корабли будут строиться по модернизированному проекту 20380.

Контрактами было предусмотрено строительство еще четырех кораблей серии на "Северной верфи" и двух — на Амурском заводе. Еще на два корабля имелся опцион. Также на верфи строятся два корвета по переработанному проекту 20385: "Гремящий" (передача флоту ожидается до конца 2018 года) и "Проворный" (в этом году ожидается спуск на воду). Летом 2017-го начальник управления кораблестроения ВМФ РФ контр-адмирал Владимир Тряпичников сообщил, что серия 20385 будет состоять из четырех кораблей.

Еще один корвет нового типа "Дерзкий", строящийся по проекту 20386, был заложен в 2016 году. Он сильно отличается от базового проекта 20380, его мореходность и обитаемость значительно улучшены.

Это совершенно новый шаг, этот проект впитал в себя очень много по обитаемости. Модульность у него потрясающая, она касается всего, но в основном оружия. Водолазный комплекс можем поставить, противоминное вооружение, противолодочное

Александр Шляхтенко

генеральный директор ЦМКБ "Алмаз"

В основу проекта, разработанного ЦМКБ "Алмаз", заложен принцип модульности. Это предполагает, что корвет сможет нести временно устанавливаемое вооружение, что позволит расширить круг решаемых кораблем задач. Эти корабли могут оснащаться ракетным комплексом "Калибр". Дальность плавания корвета составит 5000 морских миль, экипаж будет состоять из 80 человек.

Передача флоту "Дерзкого" намечена на 2021 год. По словам заместителя главкома ВМФ по вооружению вице-адмирала Виктора Бурсука, флот рассчитывает получить три новейших корвета проекта 20386 до 2025 года. Ранее он сообщал, что ВМФ планирует получить больше десяти корветов этой серии и планы по их строительству внесены в кораблестроительную программу до 2050 года.

Подготовил Роман Азанов

В материале использованы данные "ТАСС-Досье"