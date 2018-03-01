Летчики-истребители ТОФ на Камчатке отразили воздушную атаку условного противника



Противолодочный самолет Ту-142.

Источник: РИА Новости / Виталий Аньков Противолодочный самолет Ту-142.Источник: РИА Новости / Виталий Аньков

В роли "противника" выступила группа дальних противолодочных самолетов Ту-142, которые пытались прорвать систему противовоздушной обороны и нанести ракетный удар по важным объектам региона

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Летчики-истребители Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке отразили воздушное нападение условного противника, роль которого выполнила группа дальних противолодочных самолетов Ту-142. Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"На Камчатском полуострове прошла плановая тренировка сил противовоздушной обороны (ПВО) по отражению средств воздушного нападения противника. В роли "противника" выступила группа дальних противолодочных самолетов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота, которые имитировали стратегические бомбардировщики-ракетоносцы", - сообщил Воскресенский.

Условный противник пытался прорвать систему противовоздушной обороны и нанести ракетный удар по важным объектам региона. С аэродрома Елизово по тревоге подняли пару истребителей МиГ-31 морской авиации. Они обнаружили и классифицировали цели, после чего провели по ним электронные пуски ракет класса "воздух - воздух" большой дальности.

Выполняя задачу, летчики-истребители морской авиации ТОФ тесно взаимодействовали с наземными средствами ПВО камчатской группировки войск и сил на Северо-востоке России, отметил Воскресенский.