Более 3 тыс. человек приняли участие в тренировке связистов Восточного военного округа
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Подвижная цифровая радиорелейная станция Р-419Л1.
Источник: www.relero.ru
В рамках тренировки военнослужащие организовывали устойчивую защищенную связь, несмотря на применение условным противником средств радиоэлектронной борьбы
ВЛАДИВОСТОК, 28 февраля. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек приняли участие в проверке боеготовности связистов Восточного военного округа, в ходе которой военнослужащие организовали устойчивую защищенную связь в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев.
"К мероприятию боевой подготовки было привлечено более 3 тыс. человек, задействовано свыше тысячи единиц техники, в том числе современные комплексы "Редут-2УС", пункты управления связи, антенные модули и командно-штабные машины, такие как Р-166 "Артек", П-260, радиорелейные станции Р-419Л1, антенные модули Р-431АМ и радиостанции Р-149АКШ", - сказал Гордеев.
Во время практической части тренировки военные связисты организовывали устойчивую защищенную связь с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между пунктами управления и абонентами, несмотря на применение условным противником средств радиоэлектронной борьбы.
Военнослужащие выполнили нормативы по оперативному развертыванию, работе и перемещению современных аппаратных станций и комплексов связи, в том числе ночью. Во время радиотренировки проверялась работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи. Военнослужащие в полевых условиях вышли на связь на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечили пункты управления видео-конференц-связью.
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28.02.2018
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