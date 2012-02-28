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Более 3 тыс. человек приняли участие в тренировке связистов Восточного военного округа

01.03.2018 ТАСС 67 0
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Радиорелейная станция Р-419Л1
Подвижная цифровая радиорелейная станция Р-419Л1.
Источник: www.relero.ru

В рамках тренировки военнослужащие организовывали устойчивую защищенную связь, несмотря на применение условным противником средств радиоэлектронной борьбы

ВЛАДИВОСТОК, 28 февраля. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек приняли участие в проверке боеготовности связистов Восточного военного округа, в ходе которой военнослужащие организовали устойчивую защищенную связь в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев.

"К мероприятию боевой подготовки было привлечено более 3 тыс. человек, задействовано свыше тысячи единиц техники, в том числе современные комплексы "Редут-2УС", пункты управления связи, антенные модули и командно-штабные машины, такие как Р-166 "Артек", П-260, радиорелейные станции Р-419Л1, антенные модули Р-431АМ и радиостанции Р-149АКШ", - сказал Гордеев.

Во время практической части тренировки военные связисты организовывали устойчивую защищенную связь с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между пунктами управления и абонентами, несмотря на применение условным противником средств радиоэлектронной борьбы.

Военнослужащие выполнили нормативы по оперативному развертыванию, работе и перемещению современных аппаратных станций и комплексов связи, в том числе ночью. Во время радиотренировки проверялась работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи. Военнослужащие в полевых условиях вышли на связь на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечили пункты управления видео-конференц-связью.
28.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Продукция
Р-166
Редут-2УС
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