Штурмовики на учениях в Приморье уничтожили радиолокационную станцию условного противника



Самолет Су-25СМ.

Источник: © РИА Новости / Антон Денисов Самолет Су-25СМ.Источник: © РИА Новости / Антон Денисов

Летчики также отработали полеты в паре, ведение визуальной разведки, выход на цель, имитирующую радиолокационную станцию условного противника, сообщил начальник пресс-службы округа Александр Гордеев

ВЛАДИВОСТОК, 28 февраля. /ТАСС/. Более десяти самолетов штурмовой авиации Восточного военного округа в ходе учений в Приморье уничтожили радиолокационную станцию, живую силу и технику условного противника. Об этом сообщил начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев.

"На специализированном авиационном полигоне Восточного военного округа, дислоцированном в Приморском крае, состоялось летно-тактическое учение с экипажами штурмовой авиации. Летчики отработали полеты в паре, ведение визуальной разведки, выход на цель, имитирующую радиолокационную станцию условного противника. Всего было задействовано более десяти летательных аппаратов", - сказал Гордеев.

Для выполнения заданий экипажи штурмовиков Су-25СМ использовали управляемые ракеты класса "воздух - поверхность". Кроме того, летчики провели практические стрельбы из пушечного вооружения и применили бомбы по мишеням, имитирующим живую силу и легкобронированную технику.