Штурмовики на учениях в Приморье уничтожили радиолокационную станцию условного противника
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Самолет Су-25СМ.
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов
Летчики также отработали полеты в паре, ведение визуальной разведки, выход на цель, имитирующую радиолокационную станцию условного противника, сообщил начальник пресс-службы округа Александр Гордеев
ВЛАДИВОСТОК, 28 февраля. /ТАСС/. Более десяти самолетов штурмовой авиации Восточного военного округа в ходе учений в Приморье уничтожили радиолокационную станцию, живую силу и технику условного противника. Об этом сообщил начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев.
"На специализированном авиационном полигоне Восточного военного округа, дислоцированном в Приморском крае, состоялось летно-тактическое учение с экипажами штурмовой авиации. Летчики отработали полеты в паре, ведение визуальной разведки, выход на цель, имитирующую радиолокационную станцию условного противника. Всего было задействовано более десяти летательных аппаратов", - сказал Гордеев.
Для выполнения заданий экипажи штурмовиков Су-25СМ использовали управляемые ракеты класса "воздух - поверхность". Кроме того, летчики провели практические стрельбы из пушечного вооружения и применили бомбы по мишеням, имитирующим живую силу и легкобронированную технику.
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28.02.2018
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