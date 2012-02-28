Более трех тысяч связистов ВВО развернули на полигонах мобильные узлы связи
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«Редут-2УС» - базовый комплекс аппаратных связи и аппаратных управления связью интегрированной цифровой полевой системы связи ОСЗУ и ОЗУ.
Источник: www.niissu.ru
ХАБАРОВСК, 28 фев - РИА Новости. Более трех тысяч военнослужащих-связистов Восточного военного округа в рамках проверки боевой готовности приняли участие в масштабной радиотренировке, в которой были задействованы стационарные и полевые узлы связи, сообщил журналистам в среду начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.
"К занятиям боевой подготовки было привлечено более трех тысяч человек, задействовано свыше тысячи единиц техники, в том числе, современные комплексы "Редут-2УС", пункты управления связи, антенные модули и командно-штабные машины. В радиотренировке задействованы стационарные узлы связи и полевые узлы связи, развернутые на полигонах округа", - сказал Гордеев.
По его словам, военные связисты организовали устойчивую защищенную связь с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов передачи между пунктами управления и абонентами в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.
"Личный состав выполнил нормативы по оперативному развертыванию, работе и перемещению современных аппаратных станций и комплексов связи, в том числе и в ночное время. Военнослужащие с использованием современной аппаратуры вышли в связь на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях и обеспечили пункты управления видеоконференцсвязью", - сказал Гордеев.
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28.02.2018
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