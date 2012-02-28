В Анапе создадут инфраструктуру для военного технополиса
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Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Инфраструктуру военного технополиса "Эра" в Анапе создадут до конца 2018 года, после чего там начнутся научные исследования, заявил заместитель министра обороны России Павел Попов.
"В текущем году планируется создать инфраструктуру технополиса и организовать работу научно-исследовательского кластера. В дальнейшем (до 2020 года) основные усилия будут сосредоточены на организации функционирования научно-производственного кластера и реализации полного цикла разработки и внедрения инновационных проектов", - сказал Попов в интервью газете "Красная звезда".
По его словам, разработка и внедрение предполагаются с участием научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений и предприятий оборонной промышленности.
"Речь идёт о проведении научных исследований и разработок в таких областях, как нано- и биотехнологии, информационные и телекоммуникационные технологии, защита информации", - уточнил Попов.
В сферу внимания технополиса войдёт проведение исследований, анализ и сертификация продукции военного и двойного назначения. В технополисе может быть организовано проведение оценки уровня готовности научно-технического задела для его использования в том или ином перспективном образце вооружения, военной и специальной техники на этапе формирования предложений в гособоронзаказ.
"Специалисты "Эры" могут принимать участие в предварительных и государственных испытаниях опытных образцов, в разработке типовых программ и методик проведения таких испытаний. В технополисе будут налажены исследования надёжности общего, общесистемного и специального программного обеспечения", - заключил замминистра.
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28.02.2018
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