В Анапе создадут инфраструктуру для военного технополиса



Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Инфраструктуру военного технополиса "Эра" в Анапе создадут до конца 2018 года, после чего там начнутся научные исследования, заявил заместитель министра обороны России Павел Попов.

"В текущем году планируется создать инфраструктуру технополиса и организовать работу научно-исследовательского кластера. В дальнейшем (до 2020 года) основные усилия будут сосредоточены на организации функционирования научно-производственного кластера и реализации полного цикла разработки и внедрения инновационных проектов", - сказал Попов в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, разработка и внедрение предполагаются с участием научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений и предприятий оборонной промышленности.

"Речь идёт о проведении научных исследований и разработок в таких областях, как нано- и биотехнологии, информационные и телекоммуникационные технологии, защита информации", - уточнил Попов.

В сферу внимания технополиса войдёт проведение исследований, анализ и сертификация продукции военного и двойного назначения. В технополисе может быть организовано проведение оценки уровня готовности научно-технического задела для его использования в том или ином перспективном образце вооружения, военной и специальной техники на этапе формирования предложений в гособоронзаказ.

"Специалисты "Эры" могут принимать участие в предварительных и государственных испытаниях опытных образцов, в разработке типовых программ и методик проведения таких испытаний. В технополисе будут налажены исследования надёжности общего, общесистемного и специального программного обеспечения", - заключил замминистра.