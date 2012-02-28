Минобороны откроет в Анапе школу-лагерь для одаренных детей



Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Школа-лагерь для одарённых детей и две научных роты появятся в военном технополисе "Эра" в Анапе (Краснодарский край), заявил заместитель министра обороны России Павел Попов.

"На территории технополиса предполагается создать школу-лагерь для одарённых детей. Школьники также получат возможность участвовать в проведении исследований и реализации инновационных проектов", - сказал Попов в интервью газете "Красная звезда".

Кроме того, в рамках первого этапа создания технополиса планируется организовать четыре сводные научные роты - по два научных взвода в каждой. "Студенты выпускных курсов гражданских вузов, изъявившие желание пройти службу в научных ротах, смогут проводить исследования по приоритетным темам своих дипломных работ или магистерских диссертаций, согласованным образовательной организацией и экспертами технополиса", - добавил Попов.

По его словам, образовательные организации могут готовить на базе технополиса аспирантов (адъюнктов), студентов и курсантов в части проведения научных исследований и прохождения практик.