Минобороны откроет в Анапе школу-лагерь для одаренных детей
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Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Школа-лагерь для одарённых детей и две научных роты появятся в военном технополисе "Эра" в Анапе (Краснодарский край), заявил заместитель министра обороны России Павел Попов.
"На территории технополиса предполагается создать школу-лагерь для одарённых детей. Школьники также получат возможность участвовать в проведении исследований и реализации инновационных проектов", - сказал Попов в интервью газете "Красная звезда".
Кроме того, в рамках первого этапа создания технополиса планируется организовать четыре сводные научные роты - по два научных взвода в каждой. "Студенты выпускных курсов гражданских вузов, изъявившие желание пройти службу в научных ротах, смогут проводить исследования по приоритетным темам своих дипломных работ или магистерских диссертаций, согласованным образовательной организацией и экспертами технополиса", - добавил Попов.
По его словам, образовательные организации могут готовить на базе технополиса аспирантов (адъюнктов), студентов и курсантов в части проведения научных исследований и прохождения практик.
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28.02.2018
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