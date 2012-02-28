"Роскосмос" обвинили во вредительстве
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Плавучий космодром Морской старт.
Источник: © Фото : Sea Launch SA
"Роскосмос" саботирует реализацию программы "Морской старт", находящуюся в ведении частной компании S7 Sea Launch Limited, сообщили порталу RussianSpaceWeb.com источники в украинской космической отрасли.
По их словам, "Южмаш" вынужден вести бесконечную переписку с чиновниками российской космической отрасли, напоминающую диалог слепого и глухого. "По сути, российские космические чиновники до сих пор не содействовали своим украинским коллегам в получении недостающих компонентов, необходимых для изготовления ракеты", — пишет портал.
RussianSpaceWeb.com отмечает, что окончательная сборка носителей "Зенит", которая должна происходить в США, также сталкивается с многочисленными проблемами. Так, технологического оборудования судна Sea Launch, расположенного в порту калифорнийского города Лонг-Бич, недостаточно для установки российского двигателя РД-171М на первую ступень ракеты, производимую "Южмашем".
Такие работы, отмечается на портале, требуют специализированного сборочного цеха. Его невозможно арендовать в США по причине отсутствия подходящего производственного помещения. Для того, чтобы к концу 2019 года программа "Морской старт" возобновила свою работу, возведение необходимой инфраструктуры должно было уже начаться, свидетельств чего пока не наблюдается, пишет ресурс.
Кроме того, начиная с 2014 года специалисты стали покидать "Южмаш", вследствие чего предприятие рискует столкнуться с нехваткой персонала для сборки "Зенитов", сообщили RussianSpaceWeb.com знакомые с ситуацией эксперты.
Международный консорциум "Морской старт" создан в 1995 году. С плавучего космодрома осуществлялись коммерческие пуски на российско-украинских носителях "Зенит", собираемых на Украине, но состоящих на 80 процентов из российских комплектующих.
В сентябре 2016 года стало известно, что "Морской старт" купила зарегистрированная в США компания S7 Sea Launch Limited (структура дочерней компании S7 Group "С7 космические транспортные системы"). В возобновление работы космодрома инвестировано 220 миллионов долларов.
Из-за взаимных санкций, введенных Россией и Украиной друг против друга, окончательная сборка "Зенитов" для "Морского старта" перенесена в США. Возобновление пусков "Зенитов" с плавучей платформы запланировано на 2019 год.
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28.02.2018
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