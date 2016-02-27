Кайрос европейской обороны



Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Источник: sbs.com.au Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.Источник: sbs.com.au

Безопасность Европы не может больше опираться на старых союзников. Важнейшими партнерами становятся Франция и Германия.

Существует по крайней мере три причины, по которым строительство надежного Европейского оборонительного союза является уже не вариантом, а необходимостью. Во-первых, стратегическая среда Европы в последние годы изменилась из-за многочисленных и одновременных угроз на территории континента (российская воинственность, кибер- и террористические атаки, информационные манипуляции и организованная преступность) и по соседству (на Ближнем Востоке и в Африке). Дополнительным вызовом является размывание границ: между внутренней безопасностью и внешней защитой, государственными и негосударственными действиями, терроризмом и преступностью.

Во-вторых, эти проблемы усугубляют продолжающийся экзистенциальный кризис ЕС, вызванный неспособностью ратифицировать конституцию в 2005 году, экономический кризис 2008-2009 годов, недавний кризис миграции и, наиболее очевидно, Брексит. Последняя травма поставила нас на перекресток: либо мы пассивно наблюдаем медленную деконструкцию Европы, либо активно продвигаем ее строительство.

В-третьих, нынешняя внешнеполитическая доктрина администрации США «Америка-прежде всего» и ее требования к союзникам принять большую часть бремени совместной безопасности, являются дополнительным стимулом для европейцев взять свою судьбу в свои руки и признать, как это сделал председатель Юнкер, что их защита «больше не может быть передана на аутсорсинг» — или, возможно, более реалистично, должна быть передана на аутсорсинг в минимально возможной степени. Стратегическая автономия, безусловно, является достойным идеалом, но также и отдаленным, учитывая, что поддержка НАТО со стороны США по-прежнему является основой европейской безопасности.

ЕС должен принять ответственность как поставщик безопасности не только потому, что это логичный ответ на имеющиеся вызовы, но и потому, что этого ожидают 440 миллионов граждан ЕС: европейцы все больше озабочены своей безопасностью, которая уже не воспринимается как данность. 75% граждан ЕС поддерживают общую политику в области обороны и безопасности (Eurobarometer 88, ноябрь 2017 года). Существует также политический консенсус между лидерами по данному вопросу, и выборы проактивного и проевропейского президента во Франции дали новый импульс этой идеи.

Другими словами, планеты совпали. Это подходящий момент для действия, который древние греки называли Кайросом, и мы не должны его упустить.

Это уже происходит

Европейское оборонное сотрудничество уже ускоряется, что отражено в нескольких недавних примерах усиления солидарности между государствами: оговорка о взаимной помощи (статья 42.7), впервые применена в связи с террористическими нападениями на Францию в 2015 году; участие северных государств на южных театрах (эстонцы в ЦАР, немцы в Мали) и западных государств на Востоке (меры по обеспечению безопасности в странах Балтии и Польше).

На институциональном уровне наблюдается беспрецедентный уровень сотрудничества. Только в прошлом году запущен Европейский фонд обороны (EDF); пакет кибербезопасности с элементами защиты; и в первую очередь постоянное структурированное сотрудничество (PESCO). Впервые исследования и разработки в области обороны будут финансироваться за счет европейских средств. Следующим логическим шагом для ЕвроКомиссии может стать создание Генерального директората обороны.

Существуют также параллельные инициативы, вне институциональных рамок ЕС, такие как возглавляемая Францией инициатива Европейского вмешательства (EII), объединяющая государства, которые способны и готовы действовать в военном отношении.

Успех этих инициатив будет зависеть от ряда факторов, в первую очередь от столь необходимых инвестиций в технику и инфраструктуру, а также от политической воли к их использованию. Это начинается на национальном уровне. Расходы на оборону сократились на 15% с 2006 по 2013 год, но, благодаря сочетанию внешних угроз и американского давления, они в настоящее время увеличиваются. С упором на территориальную оборону, а также на развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества. Сближение национальных приоритетов и стратегической культуры — это, в сущности, главное.

Конвергенция стратегической культуры

Франко-германские отношения находятся в парадоксальном положении: с одной стороны, они двигатель европейской обороны — ничего не произойдет без их согласия; с другой, у двух стран совершенно разный подход к применению силы. Франция, постоянный член Совета Безопасности ООН, обладающий ядерными вооружениями, с давней традицией интервенционизма, вполне готова использовать военную силу, в то время как Германия вместо этого предпочитает использование гражданских инструментов.

Однако различия в стратегической культуре Парижа и Берлина не следует преувеличивать. Германия увеличила свои расходы на оборону, а также разместила войска в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Сахеле. Значит, есть место для компромисса.

Тем не менее, франко-германские отношения подчеркивают главную проблему европейской интеграции обороны: вариации в стратегических культурах и приоритетах. Причины этого в истории и географии, и они кажутся непреодолимыми. А в случае Европы они усугубляются отсутствием политического руководства. Как можно смягчить такие различия? Социализацией: посредством большего числа примеров сотрудничества, совместных учений и обмена персоналом, документами, разведданными, опытом и т.д. В этом отношении текущие инициативы в рамках ЕС полезны. Отношения между ЕС и НАТО также должны подтолкнуть страны к расширению сотрудничества. Французский EII может быть еще более быстрым интегратором, поскольку он включает в себя меньшее число единомышленников. Одновременно он более требователен к своим членам, предполагая существенную степень стратегического сближения для проведения экспедиционных миссий.

Не ждите следующей войны

Когда дело доходит до политики безопасности, война служит стимулом. В последние десятилетия короткие фазы ускорения в медленном строительстве европейской обороны совпали с вооруженными конфликтами. Балканские войны 1990-х годов показали две вещи: те, кто верил в послевоенный мир, были наивны, а также пределы возможностей ЕС, действующего как чисто гражданская власть. Не случайно, что решающая франко-британская Сан-Малоская декларация 1998 года и саммит ЕС в Кельне 1999 года состоялись на фоне войны в Косово. Нынешнее ускорение не является исключением: оно происходит в период большой региональной напряженности, еще один продолжающийся вооруженный конфликт (Украина) и умножение угроз. Давайте не будем ждать следующей крупной войны, которая послужит поводом для пробуждения. Ибо может быть слишком поздно.

С незначительными сокращениями