Найти и обезвредить: Сирийский опыт подводных дронов ВМФ РФ



Подводный робот «Галтель».

Источник: скриншот с видео youtube.com Подводный робот «Галтель».Источник: скриншот с видео youtube.com

Пока роботы «присматриваются», но скоро начнут топить субмарины противника

Россия активизирует работу по созданию роботизированных подводных комплексов. Некоторые из таких аппаратов есть не только на бумаге, т. е. на стадии ОКР, но и проходят испытания на флоте. Это прежде всего подводный робот «Галтель», который участвовал в охране российских боевых кораблей в Сирии, сообщил «Инерфаксу» член коллегии Военно-промышленной комиссии России Олег Мартьянов.

«Роботизированный комплекс „Галтель“ прошел опытную эксплуатацию в районе порта Тартус в Сирии. Отзывы самые позитивные: по оценке Минобороны, он свою боевую задачу выполнил. Получив этот опыт, мы понимаем, как его дорабатывать и развивать дальше», — сказал Олег Мартьянов.

На флоте уже используется достаточное количество автоматизированных подводных аппаратов. Однако полностью автономными их назвать нельзя, поскольку их действиями по кабельной линии управляет оператор. Это аппараты, предназначенные для спасения экипажей аварийных подводных лодок. Есть аппараты, которые занимаются разведкой морского дна, а также участвуют в прокладке подводных коммуникаций — кабельных или трубопроводных.

Но в данном случае речь идет именно о роботе, который действует при решении поставленных перед ним задач полностью самостоятельно, не имея связи с кораблем или с берегом.

В Тартусе на робот «Галтель» была возложена задача охранения кораблей, находившихся в районе порта. Он обследовал дно бухты и днища кораблей и судов обслуживания с целью нахождения мин, которые могли устанавливать диверсанты, а также неразорвавшихся снарядов. Перед погружением робота в него закладывалась программа, которую он отрабатывал под водой. Глубина погружения — 400 метров. Это означает, что дрон способен использоваться подводными лодками в открытом море, для которых это рабочая глубина.

Запас хода — 100 км. За 12 часов непрерывной работы способен обследовать 4 кв.км. дна. В состав комплекса входят два автономных дрона. Это позволяет, поочередно их используя, проводить обследование дна непрерывно.

Под водой робот ориентируется при помощи сонара. Он выдает сообщение о препятствиях, и «Галтель», меняя курс, их обходит, а затем опять выходит на заданный курс.

По утверждению разработчиков, «Галтель» способен визуально обнаруживать не только мины, но и предметы размером со спичечный коробок. При визуальной фиксации подозрительного предмета дрон производит его фотографирование, а также видеосъемку. После чего всплывает, чтобы передать информацию по радиоканалу на диспетчерский пункт, расположенный на противодиверсионном катере «Грачонок». В случае необходимости производится повторное, более детальное, обследование предполагаемой угрозы при помощи телеуправляемого подводного аппарата, который также входит в комплекс «Галтель». По результатам обследования принимается решение о разминировании военными аквалангистами или при помощи телеуправляемого аппарата «Чилим», оснащенного манипуляторами. В то же время «Чилим» способен нейтрализовать угрозы за счет их дистанционного подрыва.

В процессе испытаний комплекса в Тартусе был получен и конкретный результат, который должен стать подспорьем в службе российских и сирийских моряков: впервые была создана детальная карта донной поверхности у сирийских берегов.

Опытную эксплуатацию проходит еще один подводный аппарат, имеющий примерно такое же назначение как и «Галатель». Это разработанный в ЦКБ «Рубин» подводный автономный дрон «Клавесин». Он имеет некоторые отличия с точки зрения управляемости. В подводном положении «Клавесин» способен принимать по гидроакустическому каналу команды коррекции выполняемой программы.

Этот дрон поосновательнее в отношении силовых характеристик. Его максимальная глубина погружения — 6000 метров, а дальность хода — 300 км. Подводная скорость — 3 узла. Длина аппарата — 5,8 м, диаметр — 0,9 м. Масса — 2500 кг.

«Клавесин» решает более широкий круг задач, что обусловлено наличием помимо гидролокатора и фото/видеоаппаратуры еще и магнетометра, и датчиков температуры и электропроводности. «Клавесин» используется не только для инспекции акватории баз ВМФ, но и для разведывательных операций и исследовательских мероприятий.

«Клавесин» был применен для поисков потерпевшего катастрофу 6 ноября 2009 года авиалайнера Ту-134М. За несколько дней дрон провел сканирование и фотографирование около 1 млн. кв.м. дна Татарского залива на Дальнем Востоке. Это позволило найти все фрагменты Ту-143М и черные ящики.

В настоящий момент ЦКБ «Рубин» завершает создание модифицированного варианта «Клавесина» — «Клавесин-2Р-ПМ» — с улучшенными характеристиками.

К другому классу подводных роботов относится создающийся на ЦКБ «Рубин» дрон «Суррогат». Он имеет солидные размеры по сравнению с «Клавесином» и «Галтелем» габариты: длина — 17 метров, водоизмещение — 40 тонн. Способен развивать скорость в 24 узла. Дальность хода — 600 миль, рабочая глубина — 600 метров. «Суррогат» предназначен для использования его в качестве условной мишени во время маневров и учений ВМФ. То есть кораблям, подводным лодкам и морской авиации ставится задача обнаружения лодки условного противника. При этом «Суррогат» может программироваться на воспроизведение шумов различных лодок противника — как дизель-электрических, так и атомных. Использование этого дрона позволит существенно снизить расходы на маневры, поскольку отпадает необходимость привлечения в качестве мишеней реальных подводных лодок.

В настоящий момент не существует полностью автономных подводных ударных аппаратов. Это объясняется отнюдь не неспособностью их быть носителями противолодочных и противокорабельных торпед. Например, габариты «Суррогата» позволяют размещать малогабаритные торпеды, аналогичные тем, которые используются в противолодочной модификации ракет «Калибр», и имеющим 3-метровую длину.

У американцев также есть подводный дрон с похожими характеристиками — Echo Voyager. Правда, в отличие от «Суррогата», этот робот уже проходит испытания. Длина «Вояджера» — 15,6 метра, водоизмещение — 50 тонн. Он предназначен для проведения подводной разведки.

В настоящий момент данные крупные роботы не оснащаются ударным вооружением в связи с крайне низким уровнем контроля за их «поведением». А это вызвано крайней сложностью получения информации от дрона и передачи ему корректирующих команд. Есть реальный, хоть и крайне невысокий шанс, что робот вдруг начнет запускать торпеды, находясь в расположении собственной базы. И при этом его, обладающего крайне низким уровнем шумов, сложно обнаружить и нейтрализовать ответным ударом. «Сошедший с ума» робот может палить по судам торгового и пассажирского флотов.

Однако инженеры и ученые, в конце концов, добьются абсолютного контроля над искусственным интеллектом за счет и повышения надежности всех систем, и разработки эффективных методов связи с подводными аппаратами. И тогда на флоте должны появиться ударные роботы.

Правда, один уже существует. И уже проходят его испытания. Это межконтинентальная беспилотная ядерная торпеда «Статус-6». Ориентировочно ее боезаряд имеет мощность 100 мегатонн. Торпеда способна самостоятельно обходить зоны противолодочной обороны противника. Максимальная рабочая глубина — 1000 метров. Дальность хода — 10 тыс. км. Максимальная скорость может достигать от 100 км/ч до 185 км/ч. Столь мощные ходовые качества обеспечивает компактный ядерный реактор.

Однако, строго говоря, «Статус-6» не относится к ударным роботам. Это оружие сдерживания, способное, как и межконтинентальные баллистические ракеты, причинять максимально возможный ущерб противнику, решившему произвести ядерную атаку страны.

Владимир Тучков